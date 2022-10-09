كاسر الأمواج/ الجيش الإسرائيلي والشاباك: اعتقال ثلاثة مطلوبين في أنحاء الضفة الغربية

عثرت القوات على ذخائر وعدد من الأسلحة غير المشروعة وصادرتها، من بينها سلاح من نوع M-16 وبندقيتين.

نفذ الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع الشاباك وقوة من حرس الحدود الليلة الماضية (السبت) عملية اعتقال 3 من المطلوبين في عدة مواقع في الضفة الغربية.

وأفاد بيان للجيش أن المقاتلين عملوا في مخيم الجلزون قضاء رام الله (منطقة فرقة بنيامين الإقليمية)، واعتقلوا مطلوبًا للاشتباه بضلوعه في نشاطات محظورة. كما عثرت القوات على ذخائر وعدد من الأسلحة غير المشروعة وصادرتها، من بينها سلاح من نوع M-16 وبندقيتين.

وخلال العملية ، قام عدد من المشتبه بهم برشق الحجارة وزجاجات حارقة على القوات التي ردت بإجراءات لتفريق المتظاهرين.

وفي الوقت نفسه، تمكنت قوة تابعة للجيش الإسرائيلي من القبض على مطلوب إضافي في قرية رنتيس قضاء رام الله، أتبعته بمطلوب ثالث إثر مداهمة لقرية نحالين قضاء بيات لحم.

ولم يشر بيان الجيش إلى أية خسائر في صفوف القوات الإسرائيلية. وأفيد بأنه تم تحويل المطلوبين الموقوفين ووسائل القتال المصادرة لأيدي السلطات الأمنية لمتابعة الإجراءات.

وكان مخيم جنين قد شهد أمس السبت، في وضح النهار، عملية اعتقال مطلوب من حركة الجهاد الإسلامي، يدعى سمير أبو زينة، بطريقة استثنائية وغير مسبوقة اشتملت على استخدام مروحيات قتالية من نوع أباتشي وطارات بدون طيار إضافة إلى نشر قناصة متخفين.

يشار إلى أن أعمال البحث جارية وراء الضالعين في عملية معبر شعفاط التي أودت بحياة المجندة الإسرائيلية الشابة نوعا لازار بإطلاق الرصاص عليها، يوم أمس السبت.