قراصنة موالون لإيران أسقطوا موقع شركتي "إنرجيان" و"نتيفي غاز ليسرائيل"

من المفترض أن تبدأ الشركة اليوم الأحد بضخ الغاز من خلال العمل بالتدفق العكسي عبر منصة التنقيب كاريش

أعلن قراصنة عراقيون محسوبون على إيران أنهم أزالوا الموقع الإلكتروني لشركة إنرجيان المتعاقدة مع إسرائيل والتي من المفترض أن تبدأ اليوم الأحد بضخ الغاز من خلال العمل بالتدفق العكسي عبر منصة التنقيب الإسرائيلية كاريش.

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يذكر أن إسرائيل ولبنان على مقربة من توقيع اتفاق يتم بموجبه ترسيم الحدود البحرية بين البلدين الأمر الذي يضمن حصة كل بلد من مخزون الطاقة ضمن المياه الاقتصادية لكل من لبنان وإسرائيل. وتشير التوقعات إلى توقيع محتمل ولكن بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر الوشيك.