قراصنة موالون لإيران أسقطوا موقع شركتي "إنرجيان" و"نتيفي غاز ليسرائيل"

أعلن قراصنة عراقيون محسوبون على إيران أنهم أزالوا الموقع الإلكتروني لشركة إنرجيان المتعاقدة مع إسرائيل والتي من المفترض أن تبدأ اليوم الأحد بضخ الغاز من خلال العمل بالتدفق العكسي عبر منصة التنقيب الإسرائيلية كاريش.

