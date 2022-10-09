نشطاء رقميون يخترقون التلفزيون الرسمي الإيراني ويبثّون شعارات مناهضة للسلطات

أعلنت جماعة "عدالة علي" مسؤوليتها عن الاختراق، وأضافت شعارا يقول "انضموا إلينا وانتفضوا"

أفلح نشطاء رقميون باختراق بثٍّ إخباريّ مباشر للتلفزيون الحكومي، بل إنهم قاموا بوضع إشارة التصويب على الهدف، على وجه المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، إضافة إلى زرع ألسنة اللهب تحت وجهه، في خطوة مناصرة لموجة الاحتجاجات التي تقودها النساء في إيران، على خلفية مقتل الشابة الكردية مهسا أميني، قبل نحو 3 أسابيع.

من جهتها، قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء إن "عملاء مناهضين للثورة اخترقوا نشرة الأخبار المسائية لبضع لحظات".

TWITTER / @EDALATEALI1400 / AFP فيديو عدالت علي (عدالة علي) في 9 أكتوبر 2022 ، يظهر شخصية ملثمة ، والتي قطعت البث المباشر للتلفزيون الحكومي.

وكتب النشطاء على الشاشة عند الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي السبت، رسالة مفادها "أيديكم ملطخة بدماء شبابنا". وأعلنت جماعة "عدالة علي" مسؤوليتها عن عملية اختراق البث، وأضافت شعارا في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة يقول "انضموا إلينا وانتفضوا".

وأظهرت الصور التي بُثّت لعدد من الثواني صورا بالأبيض والأسود لأميني وثلاث نساء أخريات لقين حتفهن خلال أكثر من ثلاثة أسابيع من الاضطرابات والقمع.

تداولت وسائل الإعلام الفارسية والمنظمات الحقوقية الموجودة خارج إيران على نطاق واسع مشاهد مصورة للاختراق ونشرت لقطات له على وسائل التواصل الاجتماعي.

في مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت، يمكن رؤية مذيع الأخبار وهو يتحرك قلقا في مقعده بعد انتهاء المقطع، وقد تحول رد فعله إلى موضوع تهكّم واسع النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي رغم تشديد طهران القيود على الإنترنت مؤخرا.

وبثّ النشطاء رسالة على الشاشة تحضّ خامنئي على إخلاء مكتبه في طهران والفرار من البلاد، "حان الوقت لجمع أغراضك من شارع باستير والعثور على مكان آخر لعائلتك خارج إيران".