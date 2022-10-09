إسرائيل تسمح للسلطة الفلسطينية بإنتاج الغاز الطبيعي قبالة غزة

تجري مصر محادثات ثنائية سرية، وذلك بعد سنوات من الاعتراضات الإسرائيلية على إنتاج الغاز الطبيعي قبالة غزة

أفاد موقع "المونيتور" نقلا عن عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، أن إسرائيل ردت على جهود مصر للسماح للسلطة الفلسطينية بإنتاج الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة.

وقال مسؤول مخابرات مصري كبير لـ موقع "المونيتور"، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن "وفدًا أمنيًا مصريًا ناقش لعدة أشهر مع الجانب الإسرائيلي مسألة الترخيص بإنتاج الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة"، مشيرا إلى أن "الوفد تمكن في النهاية من الوصول إلى حل وسط من شأنه أن يفيد جميع الأطراف المعنية ".

ولعدة أشهر، تجري مصر محادثات ثنائية سرية، وذلك بعد سنوات من الاعتراضات الإسرائيلية على إنتاج الغاز الطبيعي قبالة غزة لأسباب أمنية.

وفي 21 فبراير/شباط من العام الماضي، وقعت السلطة الفلسطينية ومصر اتفاقية تفاهم بشأن تطوير حقل الغاز البحري في غزة، والتي بموجبها، ستتعاون الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي والسلطة الفلسطينية لتطوير حقل الغاز ونقل الغاز إلى المناطق الفلسطينية وبيعه في نهاية المطاف إلى مصر. وأوضح المسؤول المصري أن إسرائيل طلبت بدء عمليات استخراج الغاز من غزة مطلع عام 2024.

يشار إلى أنه تم اكتشاف الحقل المعني، في عام 2000 من قبل شركة بريتش غاز (الآن مجموعة بي جي)، ويقع على بعد حوالي 30 كم غرب ساحل غزة، ويحتوي على أكثر من 1000 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي. تقدر تكلفة تطويره بـ 1.2 مليار دولار.