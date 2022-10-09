رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية يتفقد موقع عملية إطلاق النار في مدينة القدس

كوخافي من موقع الهجوم ":"علينا دراسة الحادث واستخلاص العبر لمنع تكراره"

أجرى رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية آفيف كوخافي اليوم زيارة إلى موقع عملية إطلاق النار في مدينة القدس والتي قتلت فيها المجندة نوعا لازار، بالقرب من حاجز مخيم شعفاط، وقام خلالها بإجراء تحقيق أولي مع الضباط في موقع العملية. وقدم كوخافي تعازيه الى عائلة لازار وقال :"علينا دراسة الحادث واستخلاص العبر لمنع تكراره"

ورافق كوخافي في زيارته رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجنرال يانيف عشور، قائد لواء القدس نيتساف دورون تورجماـن، قائد حرس الحدود الرقيب أمير كوهين، قائد الشرطة العسكرية الرئيسي اللواء ابيحاي ميفر وضباط كبار آخرين، وفي نهاية الزيارة قال كوخافي :"اجتمعنا في ظروف قاسية لكن هذه فرصة لأن نقول شكراـ، للضباط والجنود، شكر وتقدير على الجهود التي تبذلونها هنا طيلة العام".

وأضاف كوخافي :"في هذه الفرصة أرغب بأن أقدم تعازي لعائلة لازار، أنا أقويهم وأحتضنهم" وتابع :"أنتم-المحاربات والمحاربين، سوية مع باقي الوحدات القتالية الأخرى وقوات الأمن، تشكلون خط دفاعنا الأول. بفضلكم يتم منع عمليات وبصورة يومية يجري إحباط عمليات. نشاطكم يرتبط مع أنشطة الجيش الإسرائيلي على طول خط التماس، في المحاور الأساسية "مشيرا الى نشاط الجيش الإسرائيلي خلال عملية "كاسر الأمواج" خلال الأشهر الأخيرة.

وتابع كوخافي :"إلى جانب كل هذا سنضطر بأن نتعلم من هذا الحادث واستخلاص الدروس بهدف منع حوادث مماثلة، هذه مسؤوليتنا وسنقوم بذلك بأكبر قدر من الدقة". وختم كوخافي "كونوا فخورين بما تقومون به. مع كل الصعوبات، أتمنى لكم عيدا سعيدا ونواصل الحفاظ وحماية مواطني دولة إسرائيل بفضل أنشطتكم".

ولا تزال أعمال البحث جارية للعثور على منفذ عملية إطلاق النار التي أودت بحياة الجندية نوعا لازار(18 عاما)، والتي توفيت بعد الجروح الخطيرة التي اصيبت بها بعد إطلاق الرصاص تجاهها هي وضابط آخر خلال تواجدها بحاجز شعفاط شمالي القدس، في حين لا يزال يحضع الضابط الآخر للعلاج وهو بحالة خطيرة.