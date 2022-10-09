أغنية جديدة للممثلة والمغنية الإسرائيلية " ليراز شارهي" ترافق الإحتجاجات الإيرانية

أضافت ليراز شارهي، إن ألبومها الأول "ناز" لقي نجاحا كبيرا في إيران بعد صدوره في 2018،

أصدرت المغنية والممثلة الإسرائيلية، ليراز شارهي، أغنية جديدة بعنوان "رويا" (بمعنى "خيال" بالفارسية)، وذلك بعد أن قامت بتسجيلها في سرية تامة في اسطنبول مع فرقتها من إسرائيل وموسيقيين إيرانيين من طهران، وحظيت بتغطية واسعة في الاحتجاجات التي هزت إيران منذ قرابة أربعة أسابيع.

وقالت ليراز شارهي، التي تلعب دور جاسوسة للموساد في المسلسل الإسرائيلي "طهران"، "إلى متى سنبقى صامتين، إلى متى ستبقى رؤوسنا منخفضة؟" مصحوبة بمقاطع فيديو وتجمعات احتجاجية في إيران، والتي أشعلتها وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا أثناء احتجازها لدى الشرطة بزعم انتهاك قواعد اللباس الصارمة في البلاد، حسب قناة 12 الإسرائيلية.

وأضافت ليراز شارهي، إن ألبومها الأول "ناز" لقي نجاحا كبيرا في إيران بعد صدوره في 2018، مؤكدة أنه "سرعان ما حصلت على مقاطع فيديو لنساء يرقصن في حفلات، يخلعون الشادور ويرقصن على هذه الأغاني".

وطلبت المطربة الإسرائيلية، في فبراير/شباط الماضي، من الموسيقيين الإيرانيين الذين عملت معهم سابقا، السفر سرًا إلى اسطنبول لتسجيل ألبومها الثالث، وقام الفنانون بتلبية الطلب شرط أن تكون وجوههم مشوشة في الصور وعدم نشر أسمائهم في أي مكان.

وقال أحد الموسيقيين لقناة 12 الإسرائيلية: "نعلم أن إيران لديها مشكلة مع إسرائيل ... لكن إذا كنا نعزف الموسيقى فقط، فلا بأس. أعلم أن ما أقوم به خطير جدا، لكنني أفعل ما أحبه".

ومنذ بداية موجة الاحتجاجات في إيران، تلقت ليراز شارهي رسائل شكر من معجبيها في إيران على إنستغرام، والتي تضمن كلمات مثل : "شكرًا لكونك صوتنا، لن أنساك أبدًا"، "أحب أغانيك بالفارسية وآمل أن تغني يومًا ما في مدينتنا الجميلة طهران."