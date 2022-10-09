القوات الإسرائيلية تطارد منفذ العملية التي أودت بحياة الجندية نوعا لازار

رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لابيد، اليوم الاحد، "بتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة النكراء للعدالة"

لا تزال قوات الأمن الإسرائيلية، تطارد منفذ عملية إطلاق نار الذي أسفرت عن مقتل الجندية نوعا لازار، ذات الـ18 ربيعًا والتي كانت تخدم عند حاجز عسكري في القدس الشرقية.

وتوفيت نوعا لازار، التي خدمت في وحدة شرطة حرس الحدود، متأثرة بجراحها التي أصيبت بها في الهجوم الذي وقع مساء أمس السبت.

بدوره، تعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لابيد، اليوم الاحد، "بتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة النكراء للعدالة"، وأضاف أن "الإرهاب لن ينتصر، نحن أقوياء رغم هذه الأمسية الصعبة"، ومن المقرر تشييع جنازة الجندية غدا الاثنين.

وفي نفس السياق، أصيب رجل إسرائيلي آخر يبلغ من العمر 30 عاما أصيب برصاصة في رأسه في الهجوم وتم نقله إلى المستشفى في القدس، وقالت الشرطة إن "اثنين من ضباط شرطة الحدود اصيبا بجروح طفيفة".

وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أن "منفذ الهجوم فلسطيني يبلغ من العمر 22 عاما، اسمه عدي التميمي، ويعيش في القدس الشرقية"، وبحسب التحقيق،التميمي لا ينتمي لأي منظمة وكان يتصرف بمحض إرادته بمساعدة اثنين من المتواطئين معه.

وبعد ليلة من التوتر، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأحد أربعة فلسطينيين يشتبه في ضلوعهم في الهجوم، بينما استسلم سائق السيارة التي كانت تقل منفذ الهجوم.

وزار رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي إلى موقع العملية على حاجز شعفاط لإعادة الروح المعنوية للجنود المتأثرين من وفاة رفيقهم.

وقالت ليهي أفيزوهار صديقة نوعا لازار، التي كانت تعرفها من الكشافة: "كانت فتاة رائعة، مشرقة ، مبتسمة ، مرحة ، جميلة وودية للغاية".