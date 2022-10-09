الشرطة الإسرائيلية تحقق مع قاصر للاشتباه بتهديده رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو

جاء هذا خلال بث مباشر لرئيس المعارضة في انستغرام الخميس الماضي

حققت الشرطة الإسرائيلية اليوم مع قاصر إسرائيلي للاشتباه بتهديده رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وبحسب البيان الصادر عن الشرطة ذكر أنه من خلال التحقيقات يتضح أنه خلال البث المباشر الذي قام به نتنياهو الخميس الماضي في انستغرام، كتب القاصر في أحد ردوده على هذا البث "بعد خمس دقائق سيبدأ حادث إطلاق النار تجاه بيبي، كونوا جاهزين".

وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أنه تم فتح التحقيق في إطار عملية مكافحة التهديدات عبر شبكات التواصل، بالتعاون مع وحدة السايبر في لاهف 433 وجهاز الأمن العام (الشاباك).

وذكر البيان :"خلال نشاط سريع لوحدة السايبر والشاباك، تم العثور على المستخدم الذي أطلق الرد واتضح أنه قاصر"، واستدعي اليوم للتحقيق معه في وحدة لاهف 433 حيث حضر بصحبة والديه، وبعد انتهاء التحقيق أطلق سراحه بكفالة.