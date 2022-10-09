الوسيط الأمريكي سيسلم لبنان مسودة نهائية للاتفاق مع اسرائيل خلال الساعات القريبة

الادارة الأمريكية تمارس ضغوطات على لبنان لحثه على الموافقة على الاتفاق

أعلن مكتب الرئيس اللبناني ميشال عون الليلة بأن الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتين سيسلم خلال الساعات القريبة "مسودة نهائية" لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. وخلال مكالمة هاتفية أجراها هوكشتين مع عون شدد على أنه بالنسبة له جولة المفاوضات انتهت، التحفظات دونت، والحديث يدور عن "مسودة أخيرة ونسخة نهائية" للاتفاق. ورد الرئيس عون بأن بلاده "ستدرس بدقة المسودة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنها".

حتى اليوم تمارس إدارة بايدن ضغوطا شديدة على اللبنانيين حتى يتنازلوا عن طلباتهم والتحفظات الجديدة على مسودة الاتفاق، وأن يقبلوه كما هو. يأتي هذا بعد أن فهمت الإدارة الأمريكية بأن احتمال استجابة رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد عليها في وضعه السياسي الحالي صفر، ولذلك حاولوا إنزال اللبنانيين عن الشجرة. مدير المفاوضات الوسيط هوكشتين ومستشار بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك أداروا خلال فترة نهاية الأسبوع سلسلة من المحادثات الهاتفية مع مسؤولين لبنانيين وحثوهم على قبول المسودة الأصلية.

وعلى افتراض بأن الجهود ستنجح، لا زالوا في إسرائيل يعتقدون بأن هناك احتمال للتوصل الى اتفاق قبل الانتخابات. لكن في ديوان رئيس الحكومة يدركون أنه على ما يبدو لن ينهوا كل البيروقراطية المطلوبة قبل الانتخابات. المستشارة القضائية للحكومة جالي بهرب-ميارة، استعرضت الإجراءات المتبقية بشكل عام، وقالت إنه يجب عرض الاتفاق والموافقة عليه في جلسة حكومية، وبعدها يتم استعراضه للتعليق عليه مدة أسبوعين في الكنيست- وهذه العملية من المتوقع أن تصل الى ما بعد الانتخابات. بهرب-ميارة، التي شددت على الإطار الزمني الضيق، استعرضت امكانية اضافية وهي عرض الاتفاق للتصويت عليه بصورة فورية في الكنيست.