منظمة "هنغاو" الكردية لحقوق الإنسان: "ما لا يقل عن 185 قتيلا من بينهم 19 طفلا في قمع الاحتجاجات في إيران"

منظمة "هنغاو" الكردية لحقوق الإنسان فيفي تغريدة لها إن "النظام الإيراني يريد خلق مجزرة أخرى في هذه المدينة"

وفقا لتقرير جديد لمنظمة "هنغاو" الكردية لحقوق الإنسان، حول الاحتجاجات في إيران، قتل ما لا يقل عن 185 شخصا، من بينهم 19 طفلا، في مدن إيرانية عدة مع دخول الاحتجاجات أسبوعها الرابع منذ وفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر/ أيلول المنصرم، بظروف غامضة خلال اعتقالها من قبل "شرطة الأخلاق" الإيرانية.

وقالت منظمة "هنغاو"في تغريدة لها على حسابها على تويتر، إن "النظام الإيراني يريد خلق مجزرة أخرى في هذه المدينة

وكانت الاحتجاجات قد اندلعت في 17 سبتمبر / أيلول المنصرم بعد تشييع جنازة مهسا أميني، وهي شابة كردية تبلغ من العمر 22 عاما ، توفيت بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل نائب الشرطة في طهران.

ومنذ ذلك الحين، انتشرت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد وقوبلت بحملة قمع شرسة، يُعتقد أن عشرات الأشخاص قُتلوا خلالها واعتقل المئات.

ووفقًا للجمعية، لقي عشرين فردًا من مختلف القوات الأمنية والجماعات المسلحة الإيرانية مصرعهم خلال هذه الفترة، وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية، أمي الأحد، طلابًا يحتجون في حرم جامعة الزهراء في طهران.

بالإضافة إلى ذلك ، بثت صحيفة الغارديان ورويترز مقاطع فيديو تظهر المئات من طلاب المدارس الثانوية والجامعات يشاركون في مظاهرة يوم الأحد ، قمعت بعنف من قبل قوات الأمن.