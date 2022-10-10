مسؤول كبير في حماس يؤكد أن وفدا من الحركة سيزور سوريا لتجديد العلاقات مع بشار الأسد

من شأن تطبيع العلاقات مع سوريا أن يساعد في عودة حماس لما يسمى "محور المقاومة" ضد إسرائيل

أكد مسؤول كبير في حماس، أن وفدا من الحركة سيسافر إلى سوريا هذا الشهر، وذلك من أجل إعادة العلاقات بعدما نأت بنفسها لسنوات عن الرئيس بشار الأسد بسبب قمعه العنيف للاحتجاجات في بلاده خلال الربيع العربي.

وقال المسؤول في وقت سابق من الأسبوع الماضي، إن "الزيارة ستتم بعد أن يختتم وفد حماس زيارة في 10 من تشرين الأول/أكتوبر إلى الجزائر، لمناقشة المصالحة المحتملة مع حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس".

ومن جانب آخر،نفى مصدر فلسطيني في سوريا إجراء الزيارة، فيما امتنع مسؤولون من حماس في قطاع غزة عن التعليق، وتدير حركة حماس القطاع منذ 2007. ولم يصدر تعليق بعد من الحكومة السورية.

وكانت قيادات حماس قد أيدت علنا الانتفاضة السورية التي اندلعت عام 2011 ضد حكم بشار الأسد، وتركت الحركة مقرها في دمشق في سنة 2012، وهي الخطوة التي أثارت غضب حليفهم المشترك إيران على وجه الخصوص.

وبعد عوردة العلاقات بين حماس وإيران، أشاد مسؤولون من الحركة بطهران لمساعدتها في بناء ترسانة صواريخ أطول مدى في القطاع، استخدموها في قتال إسرائيل.

ومن شأن تطبيع العلاقات مع سوريا أن يساعد في عودة حماس لما يسمى "محور المقاومة" ضد إسرائيل الذي يضم أيضا إيران وجماعة حزب الله اللبنانية.