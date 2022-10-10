مصر واليونان: مذكرة اتفاق غرب ليبيا وتركيا للتنقيب عن النفط والغاز في المتوسط "غير قانونية، وتهدد الاستقرار"

الخارجية اليونانية: "إن طرابلس الغرب لا تتمتع بالسيادة على هذه المنطقة التي وقعت اتفاقية التنقيب فيها"

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، خلال زيارة للقاهرة إن مذكرة التفاهم الموقعة أخيراً بين ليبيا وتركيا بشأن التنقيب عن النفط والغاز في المتوسط "غير قانونية، وتهدد الاستقرار والأمن في البحر المتوسط" وتابع "إن طرابلس الغرب لا تتمتع بالسيادة على هذه المنطقة التي وقعت اتفاقية التنقيب فيها" مؤكدا "سنلجأ الى كل الوسائل القانونية من أجل الدفاع عن حقوقنا".

ومن جهته، شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على أن "حكومة طرابلس المنتهية ولايتها ليس لديها الشرعية لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات".

ومذكرة التفاهم التي وقعت، اليوم الاثنين، خلال زيارة وفد تركي رفيع المستوى لطرابلس، جاءت بعد ثلاث سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل في عام 2019 والذي أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي حينها.

ويسمح الاتفاق البحري لأنقرة بتأكيد حقوقها في مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط، الأمر الذي يثير استياء اليونان والاتحاد الأوروبي.

وتعتبر قبرص واليونان ومصر أن "اتفاق عام 2019 ينتهك حقوقها الاقتصادية في هذه المنطقة حيث أثار اكتشاف حقول غاز شاسعة في السنوات المنصرمة مطامع دول المنطقة"

ورفض الاتفاقية كذلك رئيس مجلس النواب مقره شرق ليبيا، وحكومة فتحي باشاغا المعينة من قبل المجلس، معتبرين أن توقيع الاتفاق "غير قانوني ومرفوض".

وتتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا منذ مارس/آذار المنصرم، (حكومة طرابلس لعام 2021 كجزء من عملية سلام برعاية الأمم المتحدة، والثانية يقودها منذ مارس/آذار وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بدعم من المشير خليفة حفتر)