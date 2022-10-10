الضفة الغربية: الجيش الاسرائيلي يعتقل ثلاثة فلسطينيين يشتبه بقيامهم بأنشطة عدائية

"إطلاق نار من سيارة مارة باتجاه مستوطنة شيبي شمرون، رد الجيش بإطلاق النار على السيارة حيث تم رصد عدة إصابات"

أعلن الجيش الاسرائيلي في بيان، صباح اليوم الإثنين، ان القوات الاسرائيلية اعتقلت ثلاثة فلسطينيين يشتبه بقيامهم مشتبه بأنشطة عدائية، ليلية الاحد الى الاثنين، في الضفة الغربية في اطار عملية "كاسر الأمواج" لمكافحة الارهاب.

وشن جنود الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) وضباط حرس الحدود مداهمات في جميع أنحاء الضفة الغربية، وأسفر عن اعتقال فلسطينيين يشتبه في قيامهم بأنشطة عدائية. وتعرضت قوات الجيش للرشق بالحجارة وزجاجات المياه

ومن جهته أفاد الجيش "بإطلاق نار من سيارة مارة باتجاه مستوطنة شيبي شمرون في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين، ورد الجيش بإطلاق النار على السيارة حيث تم رصد عدة إصابات في السيارة". ولم ترد انباء عن وقوع اصابات خلال العملية وتم نقل المطلوبين الثلاثة لمزيد من التحقيق..

وتأتي العملية الإسرائيلية وسط توترات مستمرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بعد مقتل الجندية نوعا لازار ليلة السبت في هجوم إطلاق نار على معبر شعفاط، وما يزال المشتبه في إطلاق النار لا يزال طليقًا حتى ظهر يوم الاثنين، مع استمرار مطاردة مكثفة.

لا تزال قوات الأمن الإسرائيلية، تطارد منفذ عملية إطلاق نار الذي أسفرت عن مقتل الجندية نوعا لازار، ذات الـ18 ربيعًا والتي كانت تخدم عند حاجز عسكري في القدس الشرقية.

وتوفيت نوعا لازار، التي خدمت في وحدة شرطة حرس الحدود، متأثرة بجراحها التي أصيبت بها في الهجوم الذي وقع مساء أمس السبت.