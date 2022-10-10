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تقرير: توقيع الاتفاق بين إسرائيل ولبنان لترسيم الحدود البحرية في 20 أكتوبر القادم

i24news

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تُظهر هذه الصورة المنشورة التي نشرتها شركة Energean للنفط والغاز في 20 سبتمبر 2022 سفينة تخزين وتفريغ إنتاج Energean Floating في حقل كاريش ، وهو حقل غاز بحري في البحر الأبيض المتوسط غرب حيفا ، إسرائيل.
Energean Plc/AFPتُظهر هذه الصورة المنشورة التي نشرتها شركة Energean للنفط والغاز في 20 سبتمبر 2022 سفينة تخزين وتفريغ إنتاج Energean Floating في حقل كاريش ، وهو حقل غاز بحري في البحر الأبيض المتوسط غرب حيفا ، إسرائيل.

ويتوقع أن يتم التوقيع رسميًا، في العشرين من شهر تشرين الأول/ اكتوبر القادم في منطقة رأس الناقورة الحدودية

أفادت قناة "العربي" في تقرير لها اليوم نقلا عن مصادر عليمة أن "التحضيرات جارية استعدادًا لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بشكل رسمي". ويتوقع أن يتم التوقيع رسميًا، في العشرين من شهر تشرين الأول/ اكتوبر القادم في منطقة رأس الناقورة الحدودية بين البلدين، وفق النشر في موقع هيئة البث الرسمية كان.

Video poster

وكان الرئيس اللبناني قد أبدى تفاؤله تجاه الخروج باتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل وقال إن الخلافات بين الجانبين قد تم تقليصها على نحو كبير. وكتب الرئيس ميشيل عون في تويتر "نأمل أن نكمل الترتيبات المتعلقة بالموضوع خلال الأيام القادمة".

وفي أعقاب اللقاء الذي جمع عون أمس الأحد مع الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتين، أصدر مكتب عون بيانًا جاء فيه أن مسودة الاتفاق التي تمت بلورتها هي الوثيقة النهائية، وأنه لا ينوي الخوض في مزيد من المحادثات. وبحسب موقع التيار المحسوب على الرئيس اللبناني فإن المسوًدة النهائية ستكون مقبولة على الحكومة اللبنانية وعلى الحكومة الإسرائيلية، وفق تقديرهم.

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