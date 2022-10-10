تقرير: توقيع الاتفاق بين إسرائيل ولبنان لترسيم الحدود البحرية في 20 أكتوبر القادم

ويتوقع أن يتم التوقيع رسميًا، في العشرين من شهر تشرين الأول/ اكتوبر القادم في منطقة رأس الناقورة الحدودية

أفادت قناة "العربي" في تقرير لها اليوم نقلا عن مصادر عليمة أن "التحضيرات جارية استعدادًا لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بشكل رسمي". ويتوقع أن يتم التوقيع رسميًا، في العشرين من شهر تشرين الأول/ اكتوبر القادم في منطقة رأس الناقورة الحدودية بين البلدين، وفق النشر في موقع هيئة البث الرسمية كان.

وكان الرئيس اللبناني قد أبدى تفاؤله تجاه الخروج باتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل وقال إن الخلافات بين الجانبين قد تم تقليصها على نحو كبير. وكتب الرئيس ميشيل عون في تويتر "نأمل أن نكمل الترتيبات المتعلقة بالموضوع خلال الأيام القادمة".

وفي أعقاب اللقاء الذي جمع عون أمس الأحد مع الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتين، أصدر مكتب عون بيانًا جاء فيه أن مسودة الاتفاق التي تمت بلورتها هي الوثيقة النهائية، وأنه لا ينوي الخوض في مزيد من المحادثات. وبحسب موقع التيار المحسوب على الرئيس اللبناني فإن المسوًدة النهائية ستكون مقبولة على الحكومة اللبنانية وعلى الحكومة الإسرائيلية، وفق تقديرهم.