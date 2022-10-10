شراكات غير اعتيادية بين الجيش الإسرائيلي ودول في المنطقة لا يمكن الكشف عنها

مسؤول عسكري إسرائيلي يقول ان اتفافيات ابراهيم سهلت عمل وكالات الاستخبارات الإسرائيلية

في السنوات الأخيرة، وسع الجيش الإسرائيلي علاقاته، مع نظرائه في الدول الأجنبية، تزامنا مع توسع العلاقات الدبلوماسية لإسرائيل، حول العالم.

وحدة إدارة التعاون الدولي، التابعة للاستخبارات العسكرية، مكلفة بنسج العلاقات وراء الكواليس، حيث يُعتبر رؤساء الفروع فيها، خريجون من وحدات استخباراتية سابقا.

أما اليوم، فيرتدون البدلات الرسمية، وينفذون مهمات دبلوماسية سرية للجيش، بهدف بناء شراكات، تقوم بالأساس، على تبادل الاستخبارات.

ولربما كان الفرع "ت"، من أهم فروع الوحدة، كيف لا... وهو مؤتمن على صنع شراكات إقليمية، مع الدول العربية، بما في ذلك دول اتفاقيات ابراهيم، واخرى لا يمكن الكشف عن اسمائها.

فرع جديد، تأسس قبل حوالي عام، أي بعد توقيع اتفاقيات ابراهيم، بهدف توسيع التعاون الاستخباراتي والعملياتي في الشرق الأوسط، خصوصا ضد إيران.

قائد الفرع، أدلى بتصريحات للإعلام العبري، شرح فيها كيف سهّلت الاتفاقيات، عمل وكالات الاستخبارات الإسرائيلية: من الاستخبارات العسكرية للجيش، وحتى الموساد.

مضيفا، أن التغيير الذي طرأ بعد الاتفاقيات، يتجلى في المستوى المعنوي، فإسرائيل قبل اتفاقيات إبراهيم، تصرفت وفق مبدأ العزلة... أما اليوم، فأصبحت تفكر كيف تبني التحالفات الواسعة.

كما أقر بتنفيذ إسرائيل، نشاطات مشتركة في مناطق شرق أوسطية، وفي دول وصفها بالمعادية، حيث قال ان طبيعة النشاطات: جمع المعلومات والتأثير وغيرها.

علاقات فرع ’ت’ مع جميع شركائه، أي الدول العربية، لا سيما الخليجية منها، وُصفت بالممتازة... فضلا عن رغبة تلك الدول، من التعلم من تجربة المخابرات الإسرائيلية.

مخابرات تمتلك قدرات متقدمة وفريدة من نوعها، ومعلومات استخباراتية حساسة للغاية في الشرق الأوسط، ما يمكنه المساهمة، في أمن دول وشعوب تلك البلدان.

مدير فرع وحدة إدارة التعاون الدولي، التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أشاد بمهنية وجدية وميزة استخبارات بعض الدول العربية، دون ان يسمها.

كما يؤكد أن انتقال الجيش الإسرائيلي، إلى "سنتكوم" أي القيادة المركزية الأميركية، ومقر قيادتها البحرين، تُعتبر تجليا، لتغيير أحدثته اتفاقيات إبراهيم.

التعاون الاستخباراتي، بحسب مصادر إسرائيلية، معناه منحَ الشريكُ معلومات استخباراتية، أو وتقييمات استخباراتية، أو معلومات تهمه.

مقابلُ أن يمنحك الشريك فرصة للقيام بشيء ما، أو أن ينفذ نشاطا لصالحك، دون أن يكون له أي مصلحة بذلك، علما أنه يمكن أن يكون طرفا ثالثا بينكما.

المصدر يقول، إن هناك تفاوت بين الشركاء من حيث حميمية العلاقة: فالمستوى الأول من الشركاء، يحظون بالتقييمات والمعلومات الاستخباراتية، بدءا من تقارير موظفين، ومواد خام.