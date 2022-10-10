وزير الأمن غانتس يزور حاجز شعفاط برفقة قائد لواء القدس في شرطة إسرائيل

كان الهدف من زيارة وزير الأمن لمسرح العملية أن يوجه شكره لشرطة إسرائيل وضباط حرس الحدود وجنود كتيبة إيريز

زار وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس حاجز شعفاط مساء اليوم (الأحد) برفقة قائد منطقة القدس في الشرطة الإسرائيلية، القائد دورون تورجمان، وقائد حرس الحدود، القائد أمير كوهين، وقائد الشرطة العسكرية الرئيسي العميد أفيحاي ميفر وقائد لواء بنيامين العقيد اليآف الباز.

اشتملت الزيارة على إطلاع وزير الأمن على أهم نقاط التحقيق في حادثة إطلاق النار التي أودت بحياة المجندة الراحلة نوعا لازار، إضافة إلى مستجدات عملية اعتقال منفذ الهجوم. وأجرى وزير الأمن حوارا مع قادة ومقاتلي كتيبة إيريز الذين تواجدوا في الموقع ومع ضباط الشرطة في نقطة التفتيش/الحاجز.

كان الهدف من زيارة وزير الأمن غانتس لمسرح العملية أن يوجه شكره لشرطة إسرائيل وضباط حرس الحدود وجنود كتيبة إيريز لنشاطهم المتواصل طوال العام وخاصة هذه الأيام لحماية المواطنين الإسرائيليين عند الحاجز بشكل خاص وفي القطاع ككل بشكل عام.

وطلب وزير الأمن مواساة عائلة المجندة ومشاطرتها الحزن على وفاة الابنة نوعا لازار وتقديم الشفاء التام للجرحى.

كما أراد التأكيد على أهمية استمرار النشاط العملياتي الحيوي في المنطقة، وقال إنه "واثق من أننا سنضع أيدينا قريبًا على الإرهابي ومن ساعده".

يذكر أن أعمال البحث عن منفذ عملية إطلاق النار في حاجز شعفاط على الجنود العاملين فيه، ما زالت مستمرة وسط توقعات أكيدة بقرب اعتقاله وإن حامت مخاوف من هروبه إلى عمق الضفة الغربية.