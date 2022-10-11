إسرائيل :"نحن في طريقنا إلى اتفاق تاريخي بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان" ولبنان راضية عن المسودة

رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: "نحن في طريقنا إلى اتفاق تاريخي بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان"

قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا : "نحن في طريقنا إلى اتفاق تاريخي بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان" ومن جهته قال كبير المفاوضين في لبنان إن "المسودة التي أصدرها الوسيط الأمريكي عاموس هوشتاين قد تؤدي قريبا إلى "اتفاق تاريخي".

وتسلم لبنان في الثانية عشرة إلا خمس دقائق من منتصف الليلة المنصرمة، رسميا المسودة النهائية لاتفاق الترسيم على أن توزع الثامنة من صباح اليوم على الرؤساء الثلاثة.

وقال كبير المفاوضين اللبنانيين الياس بو صعب لرويترز "تلقينا قبل دقائق المسودة النهائية... شعر لبنان بأنها تأخذ في الاعتبار كل متطلبات لبنان ونعتقد أن الطرف الآخر يجب أن يشعر بالمثل".وتابع "إذا سارت الأمور على ما يرام، فإن جهود عاموس هوشتاين يمكن أن تؤدي وشيكا إلى صفقة تاريخية".

ولم تتضح على الفور وجهة نظر إسرائيل الرسمية بشأن المسودة الأخيرة للاتفاق، حيث كانت إسرائيل قد رفضت الأسبوع المنصرم تعديلات اللحظة الأخيرة على الصفقة التي أجراها لبنان والتي بدت لفترة وجيزة أنها تعرض للخطر الجهود طويلة الأمد للتوصل إلى اتفاق.

وكان المسؤولون من كلا البلدين على اتصال وثيق عبر الوسيط الأمريكي خلال الأيام المنصرمة في محاولة لحل الخلافات القائمة حول مسودة الاتفاق.

وكان الرئيس اللبناني قد قال إن الصفقة لن تعني "شراكة" مع إسرائيل، وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي الأسبوع المنصرم "نتجنب حربا مؤكدة في المنطقة".

وعلى الرغم من كونهما في حالة حرب من الناحية الفنية، فقد انخرطت إسرائيل ولبنان في مفاوضات بوساطة الولايات المتحدة لعدة أشهر حول حدودهما البحرية المشتركة، والتي تدعي بيروت أنها تمر عبر حقول الغاز الطبيعي الإسرائيلية في البحر المتوسط.

وبينما استفادت إسرائيل من مشتريات الغاز في السنوات الأخيرة، غرقت لبنان في أزمة اقتصادية متزايدة الخطورة.

دفع الفساد المستشري في البلاد المؤسسات المالية الدولية إلى الابتعاد عن الدولة.

ومن شأن الاتفاق بين البلدين أن يساعد في فتح الأبواب أمام المساعدات الدولية للبنان الذي يعاني من ضائقة مالية. حيث اجتاحت البلاد سلسلة من عمليات الاعتصام داخل البنوك التي ارتكبها المودعون الذين يسعون إلى سحب أموالهم، حيث اضطر لبنان إلى الحد من المبالغ التي قد يسحبها اصحابها.

وكانت قناة "العربي" في تقرير لها اليوم نقلا عن مصادر عليمة أن "التحضيرات جارية استعدادًا لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بشكل رسمي". ويتوقع أن يتم التوقيع رسميًا، في العشرين من شهر تشرين الأول/ اكتوبر القادم في منطقة رأس الناقورة الحدودية بين البلدين، وفق النشر في موقع هيئة البث الرسمية كان.