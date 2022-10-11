الخارجية الفرنسية: إيران تحتجز 5 رهائن فرنسيين

كولونا"سأتحدث مع وزير الخارجية الإيرانية لمطالبته مجدداً بالإفراج الفوري عن جميع مواطنينا المحتجزين في إيران"

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، اليوم الثلاثاء، أنّ خمسة فرنسيين بالمجموع محتجزون حالياً في إيران، وقالت في حديث لفرانس إنتر "سأتحدث بعد ظهر اليوم مع وزير الخارجية الإيرانية لمطالبته مجدداً بالإفراج الفوري عن جميع مواطنينا المحتجزين في إيران. هناك خمسة حاليا".

وكانت الخارجية الفرنسية قد دعت، الجمعة المنصرمة، مواطنيها الذين "يزورون إيران إلى مغادرة البلاد في أقرب الآجال نظرا إلى مخاطر الاعتقال التعسفي التي يعرضون أنفسهم لها". كما حذرت الوزارة من أن "قدرة السفارة الفرنسية في طهران على توفير الحماية القنصلية للمواطنين الموقوفين أو المحتجزين في إيران مقيدة للغاية".

وتابعت "جميع الزوار الفرنسيين، بمن فيهم مزدوجو الجنسية، معرضون لخطر كبير بالاعتقال والاحتجاز التعسفي والمحاكمة غير العادلة". هكذا كتبت الخارجية الفرنسية على موقعها الإلكتروني بخصوص نصائح السفر إلى إيران. وأشارت إلى أنه "في حال الاعتقال أو الاحتجاز، فإن احترام الحقوق الأساسية وسلامة الأشخاص ليس أمرا مضمونا".

ويأتي هذا التحديث بعد أن بث التلفزيون الإيراني الرسمي ما وصفها بـ"اعترافات" مواطنيْن فرنسييْن تم اعتقالهما في أيار/مايو المنصرم بتهمة التجسس.