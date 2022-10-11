القوات الإسرائيلية تعتقل 10 مطلوبين خلال مداهمة ليلية أمس بالضفة الغربية

تمت مصادرة سلاح من نوع "كارلو" ومعدات عسكرية وسيارة مسروقة في أعقاب العثور عليها بحوزة المعتقلين

ألقت القوات الإسرائيلية القبض الليلة الماضية (الإثنين) على عشرة مطلوبين يشتبه في قيامهم بأنشطة عدائية خلال مداهمة شملت عدة مناطق في أنحاء الضفة الغربية، في إطار عملية "كاسر الأمواج" المتواصلة منذ أبريل/ نيسان.

وأفاد بيان الجيش الإسرائيلي بعمل قوة مؤلفة من جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" وحرس الحدود في عدة مواقع، بما في ذلك قريتي الناعمة ودير أبو مشعل.

وعملت قوات الدفاع المدني الليلة في منطقة فرقة يهودا الإقليمية في مدينة الخليل وفي قرية بيت عوا. وفي إطار العملية تم اعتقال ثلاثة مطلوبين للاشتباه بضلوعهم في أنشطة محظورة. بالإضافة إلى ذلك، تمت مصادرة سلاح من نوع "كارلو" ومعدات عسكرية وسيارة مسروقة في أعقاب العثور عليها بحوزة المعتقلين ".

في قريتي زعترة وبيت فجار، تم اعتقال شخصين من ضمن قائمة المطلوبين بشبهة النشاط المحظور. كما صادرت القوات الإسرائيلية بندقية من طراز إم -16 وأسلحة أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن عمليات المطاردة الواسعة وراء منفذ عملية حاجز شعفاط لا تزال جارية في الخفاء والعلن، أرضًا وجوًا وبالاستعانة بمختلف الوحدات والوسائل، وفق بيان للجيش.