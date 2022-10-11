إسرائيل ولبنان يتوصلان إلى اتفاق تاريخي بترسيم الحدود البحرية بين البلدين

يعقد رئيس الوزراء يئير لابيد غدا الأربعاء اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي لعرض الاتفاقية على حكومته

يعقد رئيس الوزراء يائير لابيد غدا الأربعاء اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (مجلس الوزراء السياسي - الأمني) يليه اجتماع وزاري خاص وذلك في أعقاب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق تاريخي بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية.

تلقت اسرائيل في الساعات القليلة الماضية مسودة اتفاق تلبي جميع متطلباتها الأمنية والاقتصادية والقانونية ، بناء على تعليمات رئيس الوزراء لبيد. وعقب لابيد على التطور المرتقب: "هذا إنجاز تاريخي سيعزز أمن إسرائيل، ويدخل المليارات في الاقتصاد الإسرائيلي ويضمن الاستقرار على الحدود الشمالية".

وأضاف "مشروع الاتفاقية يتوافق تماما مع المبادئ التي قدمتها إسرائيل، في المجالين الأمني والاقتصادي".

وبالتزامن، أصدر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية بيانا قال فيه: " لبنان تسلم النسخة الرسمية النهائية المعدلة لاقتراح الوسيط الأميركي لاتفاق الحدود البحرية الجنوبية. نعتبر الصيغة النهائية لهذا العرض مرضية وهي تلبي المطالب اللبنانية.

يذكر أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا قال في وقت سابق من اليوم : "نحن في طريقنا إلى اتفاق تاريخي بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان" ومن جهته قال كبير المفاوضين في لبنان إن "المسودة التي أصدرها الوسيط الأمريكي عاموس هوشتاين قد تؤدي قريبا إلى "اتفاق تاريخي".