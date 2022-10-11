إسرائيل: المغرب الأردن والبحرين ومالطا يشاركون في مؤتمر دولي لتقنيات إنتاج الغذاء من البحر والصحراء

يهدف المؤتمر إلى تعزيز المعرفة والتقنيات في مجال إنتاج الغذاء من البحر والصحراء وتعزيز التعاون البحثي والأعمال

أعلنت وزارة الزراعة الإسرائيلية في بيان، عن مشاركة المغرب في المؤتمر الدولي الأول من نوعه، بمشاركة وفود رفيعة المستوى وجامعيون وخبراء من العديد من البلدان من بينها والأردن والبحرين ومالطا في إيلات في الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز المعرفة والتقنيات في مجال إنتاج الغذاء من البحر والصحراء، وتعزيز التعاون البحثي والأعمال في هذا المجال، سيعزز التعاون في مواجهة أزمة المناخ الحادة وانعدام الأمن الغذائي العالمي المتزايد.

ويأتي تنظيم المؤتمر عقب إطلاق الحكومة الإسرائيلية في أغسطس/آب المنصرم خطة لتطوير مدينة إيلات(جنوب إسرائيل) ومنطقة إيلوت كمركز وطني ودولي لإنتاج الغذاء، من البحر والصحراء بتكلفة تقارب 170 مليون شيكل (49 مليون دولار).

وسيشمل المؤتمر جلسات ومناقشات يقودها باحثون وخبراء ورجال أعمال بهدف مشاركة وتحسين المعرفة وأفضل الممارسات في محاولة لتحقيق الإمكانات الهائلة الكامنة في إنتاج الغذاء من البحر والصحراء.

وسيفتتح المؤتمر بندوة بمشاركة وزراء الفلاحة من الدول المشاركة حول موضوع «مستقبل الأمن الغذائي العالمي في ظل أزمة المناخ»، قبل انعقاد جلسات بمشاركة متخصصين من بينهم يوناتان زوهار من جامعة ماريلاند المعروف بأبحاثه في مجال زراعة الأسماك، وفلافيو كورسين من شركة أكوا سبارك للاستثمارات في مجال المياه وجون بوكانان الرئيس التنفيذي لمركز تقنيات الاستزراع المائي وحنا روزنفيلد من المركز الإسرائيلي للاستزراع البحري.