الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "إيران تقوم بتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة في منشآت تحت الأرض"

يقول التقرير أنه بالرغم من تركيب أجهزة الطرد المركزي منذ فترة بعيدة، إلا أن الإيرانيين لم يبدأوا تشغيلها بعد

كشف تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلعت عليه أمس (الاثنين) وكالة أنباء "رويترز" أن إيران توسع بسرعة قدرتها على تخصيب اليورانيوم وتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة في منشآت تحت الأرض في ناتانز وبوردو، وتستعد حاليا للذهاب "أبعد" مما كانت تخطط له في الماضي فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم وبرنامجها النووي.

يوضح التقرير أن طهران قامت بتركيب "عدد كبير" من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، بخلاف الحظر الذي نص عليه الاتفاق النووي لعام 2015.

وأبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول الأعضاء فيها، الإثنين الثامن من مارس/ آذار العام الفائت، بأن إيران بدأت في تخصيب اليورانيوم في سلسلة ثالثة من أجهزة الطرد المركزي "آي آر-2إم" المتطوّرة في منشأتها تحت الأرض بنطنز، في انتهاك آخر للاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى الكبرى عام 2015.

كما يظهر التقرير أن أجهزة الطرد المركزي الثلاثة المتقدمة المثبتة في المنشآت تحت الأرض هي من نوع IR-6، وهو النموذج المتقدم الذي تمتلكه إيران والذي يسمح بتخصيب اليورانيوم بشكل أسرع وأكثر كفاءة، بينما ينص الاتفاق النووي لعام 2015 على أن إيران لا يمكنها امتلاك سوى تلك سوى نموذج IR- 1.

ووفقًا لإيران، فإن موقعي نتانز وفوردو المشتملين على أجهزة الطرد المركزي المتقدمة بوسعهما مقاومة الهجوم الجوي. ويشير التقرير أيضًا أنه على الرغم من تركيب أجهزة الطرد المركزي منذ فترة بعيدة، إلا أن الإيرانيين لم يبدأوا تشغيلها بعد. ويجري العمل على تركيب العديد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز IR-2m و IR-4 ، فيما ينتظر على اللائحة تثبيت هذه الأجهزة، في المواقع المختلفة.