الجيش الإسرائيلي "أصيب الجندي في كتفه بالقرب من مدينة نابلس وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج"

قال الجيش الإسرائيلي في بيان، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، إن جنديا إسرائيليا أصيب في هجوم مسلح بالقرب من مدينة نابلس في الضفة الغربية "أصيب في كتفه وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج"

وبحسب التقارير فإن "الهجوم تم من سيارة مارة، ثم فرت السيارة باتجاه بلدة دير شرف في محافظة نابلس".

ومن جهته انتقد رئيس المجلس الإقليمي لشومرون يوسي دغان، الحكومة الإسرائيل لتدهور الوضع الأمني ​​في المنطقة، وقال "نحن نتسول منذ أكثر من شهر ونهتف محذرين من إغلاق نقاط التفتيش ووقف التحريض والقيام بعمل عسكري ضد السلطة الفلسطينية يؤجج موجة من الرعب هنا".

وتابع دغان موجها انتقاداته للحكومة "إن نسيج حياة مؤيدي الإرهاب في نابلس يساوي (بنظر الحكومة) أكثر من دماء مواطني دولة إسرائيل. هذا يكلفنا دماء المدنيين ودماء الجنود ويكلفنا دماء حراس الأمن عند نقاط التفتيش. نطالب بأن تعود هذه الحكومة إلى رشدها، بل عليها أن ترحل لأنها تتخلى عن حياة مواطني دولة إسرائيل وكذلك الجنود".

في وقت سابق من اليوم الاثنين، شنت قوات الأمن الإسرائيلية مداهمة ليلية في أنحاء الضفة الغربية واعتقلت عشرة مشتبه بهم متورطين في أنشطة عدائية وصادرت أسلحة، تم تنفيذ المداهمة في إطار عملية "كاسر الأمواج" الجارية.