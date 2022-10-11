إسرائيل: رئيس مجلس شومرون الإقليمي بشمال الضفة الغربية يحمّل الحكومة حالة التدهور الأمني

دغان: على الحكومة أن ترحل لأنها تتخلى عن حياة مواطني دولة إسرائيل وكذلك الجنود

حمًل رئيس مجلس شومرون الإقليمي يوسي دغان الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التدهور الأمني وقال في تصريحات لاذعة الثلاثاء: "قلة حيلة هذه الحكومة تكلفنا دماءً، منذ أكثر من شهر ونحن نتوسّل ونحذر ونصرخ أغلقوا الحواجز واجمعوا السلاح، أوقفوا التحريض، قوموا بعمل عسكري ضد السلطة الفلسطينية التي تشحن بنفسها موجة الإرهاب".

وتابع دغان موجها انتقاداته للحكومة "إن نسيج حياة مؤيدي الإرهاب في نابلس يساوي (بنظر الحكومة) أكثر من دماء مواطني دولة إسرائيل. هذا يكلفنا دماء المدنيين ودماء الجنود ويكلفنا دماء حراس الأمن عند نقاط التفتيش. نطالب بأن تعود هذه الحكومة إلى رشدها، بل عليها أن ترحل لأنها تتخلى عن حياة مواطني دولة إسرائيل وكذلك الجنود".

ودعا المسؤول المعروف بتمترسه بأرائه اليمينية الحكومة إلى "تغيير نموذج العمل القديم، والتوقف عن تفضيل نسيج حياة أعدائنا على حياة مواطني دولة إسرائيل".

وتعرض بعد ظهر اليوم الثلاثاء، جندي إسرائيلي لإصابة بكتفه، في هجوم مسلح بالقرب من مدينة نابلس في الضفة الغربية وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفق بيان للجيش الإسرائيلي. هذا وأعلنت حركة "عرين الأسود" مسؤوليتها عن العملية إلى جانب إعلانها عن 3 أيام من العمل المسلح من أجل "المعركة على القدس" وفق تعبيرها.

وكان دغان قد دعا الحكومة إلى الخروج بحملة عسكرية واسعة ضد الفلسطينيين لاستعادة قوة الردع فضلا عن الأمان، وفق تعبيره، وذلك في أعقاب العمليات الفلسطينية المتزايدة ضد أهداف إسرائيلية.

للتوضيح، تأسس مجلس شومرون الإقليمي عام 1979 لتقديم خدمات البلدية لحوالي 34 مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية، ومركزه في مستوطنة بركان الصناعية. يبلغ عدد سكان المجلس قرابة 38,500 مستوطن.