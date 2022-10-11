الرئيس التركي يوجه دعوة للعاهل المغربي لزيارة تركيا والأخيرة تنتظر وفدا وزاريا من حكومة عزيز أخنوش

"وزراء من الحكومة المغربية سيزورون تركيا قرييبا من أجل تقييم الفرص والاتفاقات في مجالات الاستثمار والاقتصاد"

أكد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، على أن "الرئيس التركي وجه دعوة للعاهل المغرب محمد السادس لزيارة تركيا" في ما ينتظر أن يسافر وفدا وزاريا من الحكومة المغربية على رأسها الاقتصاد والدفاع.

وبحسب ما نشرته وكالة "الأناضول" التركية، تباحث فؤاد أوقطاي، مع رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، أمس الإثنين، فرص التعاون بين البلدين في العديد من المجالات على رأسها الاقتصاد والدفاع، وشدد أوقطاي على "الروابط المتجذرة والتاريخية بين تركيا والمغرب" وتابع أن "آليات التعاون القائمة تشكل أرضية مهمة لنقل هذه الصداقة إلى المستقبل"

ومن جهته، تطرق عزيز أخنوش إلى علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، مبيأن "الوزراء المعنيين في المغرب سيزورون تركيا في أقرب وقت من أجل تقييم الفرص والاتفاقات في مجالات الاستثمار والاقتصاد"وتناولت المباحثات بين أخنوش وأوقاطري "مجالات عدة على رأسها الاقتصاد والتجارة والتعليم والدفاع.

وكان المغرب قد عزز تعاونه العسكري بشكل ملفت مع تركيا باقتنائه قبل سنتين لـ 13 طائرة سيّرة من نوع "Bayraktar TB 2"، قبل أن يوقع خلال العام الجاري في الشهور الماضية على صفقة جديدة لزيادة عدد هذه المسيّرات بسرب جديد منها.