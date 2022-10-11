أضاف بنيامين نتنياهو، أن "يائير لابيد وافق على كل مطالب حزب الله"، مدعيا أنه" خائف ولهذا السبب استسلم"

انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، الاتفاق الذي أعلن عنه في وقت سابق من اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وقال إن "الإتفاقية هي عبارة عن استسلام تاريخي".

وأضاف بنيامين نتنياهو، أن "يائير لابيد وافق على كل مطالب حزب الله"، مدعيا أنه" خائف ولهذا السبب استسلم"

والجدير بالذكر أن رئيس حزب الليكود لم يقل إنه "سيصوت ضد الإتفاقية في الكنيست الإسرائيلي". بينما أصدرت وزيرة الداخلية الإسرائيلية،أيليت شاكيد، بيانًا أكدت من خلاله أنها "ستصوت ضد الاتفاقية إذا لم يتم عرضها على الكنيست للمصادقة عليها".

وبدوره، قام حزب "يش عتيد" بالرد على تصريحات نتنياهو، قائلا إنه "يتلو" رسائل زعيم حزب الله حسن نصر الله، وأضاف في تدوينة عبر تويتر، أن "زعيم المعارضة، الذي كان مؤيدا متحمسا للاتفاقية، أصبح معارضا صريحا فقط لأنه لم يتمكن من تحقيقها بنفسه".