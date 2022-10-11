ضمانات أمريكية ضمن الإتفاقية بشأن ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

وتعتبر هذه الإتفاقية تاريخية مع الدولة اللبنانية، وتصون كل المصالح الأمنية لإسرائيل

ستتلقى إسرائيل من الحكومة الأمريكية ضمانات تؤكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بكافة حقوقها الأمنية والاقتصادية، في حالة ما قرر حزب الله أو طرف آخر الطعن في الاتفاقية بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وتشمل الضمانات، الدفاع عن إسرائيل وحماية حقوقها الاقتصادية في خزان صيدا، بالإضافة إلى منع عائدات الخزان من الوصول إلى حزب الله وفقًا لنظام العقوبات القائم في الولايات المتحدة.

كما شملت النقط الأساسية في الإتفاقية التي توسطت فيها الولايات المتحدة، على "الإعتراف بالخط الحدودي في البحر بين إسرائيل ولبنان، ولن تكون هناك مطالبات بتغيير الخط ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مستقبلي آخر بين الطرفين"، بالإضافة لذلك "ستحصل إسرائيل على تعويضات مالية عن عائدات خزان صيدا وفقا لمفاوضاتها مع توتال"

وتعتبر هذه الإتفاقية تاريخية مع الدولة اللبنانية، وتصون كل المصالح الأمنية لإسرائيل وتفي بكافة متطلبات النظام الأمني، كما أن هذا الاتفاق سيجلب معه إستقرارا إستراتيجيا إقليميا وسيسمح للبنان باقامة منصة بحيث يكون في نهاية اليوم منصتان متقابلتان: في الجانب اللبناني ومنصة كريش في الجانب الاسرائيلي.

كما سيقلل الاتفاق من تبعية الدولة اللبنانية لإيران وحزب الله ويساهم في استقرارها، في حين أن حزب الله لن يحصل أموال الإنتاج اللبناني - لأن هناك عقوبات أمريكية واضحة على هذا الموضوع.

وأخيرا، ستحصل إسرائيل على العائدات قبل أن تشرع في عملية الاستخراج من خزان صيدا وكذلك العائدات المستقبلية من الإنتاج، وبالتالي الحفاظ على مصالحها الاقتصادية.