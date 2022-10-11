بايدن هنأ لابيد على الاتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود: "أنتم تصنعون التاريخ"

كما اتصل الرئيس الامريكي جو بايدن مع الرئيس اللبناني لتهنئته هو أيضا بالاتفاق التاريخي

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء اليوم رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد على الاتفاق التاريخي مع لبنان حول الحدود البحرية، وقال بايدن خلال المحادثة لرئيس الحكومة الإسرائيلية "أنتم تصنعون التاريخ".

وشكر رئيس الحكومة الاسرائيلية لابيد بايدن على قيادته والوساطة الأمريكية في المفاوضات بين لبنان والطاقم الإسرائيلي، وايضا عبر عن تقديره الخاص للوسيط الأمريكي عاموس هوخشتين، على عمله الجاد وفاعليته.

اضافة لذلك، شكر لابيد الطاقم الأمريكي ومستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سوليفان والمنسق الأمريكي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي بيرت ماكجورج.

وشدد الرئيس بايدن خلال المكالمة الهاتفية مع رئيس الحكومة على التزامه بالأمن القومي لإسرائيل والاستقرر الإقليمي. وأضاف الرئيس، إن قدرات كليهما بالعمل سوية والتوصل لإتفاق، هي دليل على العلاقة القوية والتي لا يمكن كسرها بين القائدين وبين إسرائيل والولايات المتحدة.

وفي غضون ذلك، أفاد الاعلام اللبناني بأن الرئيس الأمريكي تحدث مع الرئيس اللبناني ميشال عون وهنأه على انتهاء المفاوضات حول اتفاق الحدود البحرية مع إسرائيل. وشدد بايدن أمام الرئيس اللبناني على دعم الولايات المتحدة للاستقرار الاقتصادي في البلاد.