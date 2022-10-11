بموجب الوضع الحالي يوجد حاجزين على مدخل المخيم مع مخرجين، أحدهما للمشاة وآخر للمركبات

لا زالت أعمال البحث جارية عن منفذ عملية إطلاق النار في حاجز مخيم شعفاط التي وقعت السبت الماضي، لكن في أعقاب العملية قررت الشرطة الإسرائيلية بحسب القناة "13" تغيير الإجراءات المتبعة في المكان.

حتى اليوم يدور الحديث عن حاجزين على مدخل المخيم مع مخرجين، أحدهما للمشاة وآخر للمركبات. الاجراءات الحالية أتاحت عمليا للمشاة الذين لا يحملون هويات، الخروج من مركبتهم وأن يتم فحصهم عبر ممر المشاة باستخدام حاسوب- والذي كان بمثابة فرصة للمهاجم الذي خرج من المركبة الذي وصل بها.

ووفقا للتحقيقات يتضح أن السائق الذي أوصل منفذ العملية قدم هويته للمقاتلين، لكن المهاجم نفسه خرج من السيارة ونفذ عملية إطلاق النار. هذه الاجراءات التي أتاحت للفلسطينيين الخروج من المركبة لإجراء فحوصات- سيتم إلغائها تماما. وسيتم تشديد هذه الفحوصات بالتناسب مع ذلك، ولن يتم السماح للفلسطينيين الذين لا يحملون الهويات بالخروج من المخيم.

وخلال التحقيقات شهد ضابط حرس الحدود ومقاتل ظهرا في توثيق فيديو العملية، وقالوا إنهم ظنوا وجود مهاجمين آخرين في المكان، لذلك ظهر وكأن الضابط حاول إطلاق النار، وركض نحو حاجز المشاة، في حين أن المهاجم نفسه ركض نحو المركبات. وقال المقاتل بأنه كان خائفا جدا من المدنيين في المكان ومن إطلاق نار من جانبين، لذلك لم يقم بإطلاق النار.

أيضا اليوم ستعمل الشرطة من فرضية أن المهاجم لا زال يتواجد في مخيم شعفاط وأن هناك مخاوف بأنه هرب الى هناك أو الى الضفة الغربية. مع ذلك ، بموجب الجهاز الأمني يوجد عدم تعاون تام من جانب السكان.