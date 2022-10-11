نصر الله يقول "اننا امام ساعات حاسمة حول ترسيم الحدود البحرية وننتظر المواقف الرسمية"

تطرق الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في كلمة له اليوم إلى الاتفاق حول الحدود البحرية المزمع توقيعه بين إسرائيل ولبنان وقال إن "هناك أمورا قامت بها المقاومة، وإسرائيل رأتها، فهتها وسمعتها، في نشاط يهدف إلى ايصال الرسالة" وأكد نصر الله أن "حزب الله سيبقى جاهزا وعلى أهبة الاستعداد حتى توقيع الاتفاقية البحرية"

وقال في مستهل تصريحاته في كلمة له بمناسبة عيد المولد النبوي إننا "أمام ساعات حاسمة في الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية وننتظر الموقف الرسمي لرئيس الجمهورية، نحن ننتظر أيضا الموقف الرسمي للعدو، أيضا بعد أن أعلن رئيس الحكومة عن دعمه، بقيت موافقة الحكومة. من ناحيتنا لن يحدث ذلك حتى يوقع الأطراف على الاتفاق".

وتطرق نصر الله الى التقارير إلى الأنباء بأن حزب الله يعمل على إبرام الاتفاق وقال إن "ما يشغل ويهم المقاومة هو موقف لبنان، وبأن الاتفاق يلبي الطلبات والمصالح اللبنانية"وشدد حزب الله على أنه "هناك من اتهموننا بتضييع حقوقنا والتنازل عن خطوط معينة، لكن إن سألتوني إلى أي مدى تصل حدودنا البحرية، أقول لكم إنها تمتد إلى مدينة غزة".

وأضاف نصر الله وقال إن "المقاومة كانت إلى جانب لبنان، حيث كان العدو يخشى من حرب إضافية مع لبنان. بعد العمليات البحرية ضد منصة كاريش، حزب الله لم يكن يحتاج لتنفيذ مناورات إضافية في البحر، لأن الهدف كان من البداية ان يجعل العدو يدرك أن حزب الله جدي بالنسبة للرسائل التي بعثها".

الى جانب ذلك، اشار مسؤولون إسرائيليون مطلعون على التفاصيل الليلة أنه بالمقابل لنص الاتفاق، إسرائيل ستحصل من الإدارة الأمريكية على ضمانات توضح التزام الولايات المتحدة بحقوقها الأمنية والاقتصادية في حال وقوع سيناريو فيه حزب الله أو اي طرف آخر يقرر الاعتراض على الاتفاقية الموقعة.

وتنص الاتفاقية على الاعتراف بخط العوامات كوضع راهن ولن تكون هناك مطالبات لتغيير الخط الا إذا تم التوصل الى اتفاق مستقبلي آخر بين الطرفين، حيث أنه بعد خط العوامات فإن الخط البحري سيرتكز على الخط 23. واتفق ايضا أن تحصل إسرائيل على تعويضات مالية من مدخولات الخزان صيدا وفقا لمفاوضاتها مع شركة توتال.