الكابينيت والحكومة الإسرائيلية يناقشان اليوم "اتفاق ترسيم الحدود" بين إسرائيل ولبنان

كما ستعرض الكنيست اليوم الاتفاق والخرائط المرتبطة به على الجمهور وعلى مدار أسبوعين

تنعقد صباح اليوم جلسة خاصة للمجلس الأمني المصغر، وستنعقد فورا بعد انتهائها جلسة الحكومة الإسرائيلية للمصادقة على اتفاق ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان وسيتم خلالها اتخاذ قرار إن كان سيتم عرض الاتفاق المزمع التوقيع عليه أمام الكنيست للموافقة عليه أم لا.

كما سيتم بنفس الوقت مناقشة موقف المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية جالي بهرف ميارا، التي أوضحت أمس قبل انعقاد جلسة الكابينيت والحكومة موقفها وقالت إنه "من المفضل الحصول على موافقة الكنيست على الاتفاق، لكن من الممكن أيضا عرضه فقط في الجلسة العامة".

ومساء اليوم سيتم استعراض الاتفاق والخرائط في الكنيست أمام الجمهور على مدار أسبوعين، وهذا يعني أنه بعد أسبوعين بالضبط ستتمكن الحكومة من المصادقة عليه، وهي أيام قليلة قبل الانتخابات، ومساء اليوم من المتوقع عقد مؤتمر صحافي لرئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد.

وبموجب الاتفاق المزمع الاتفاق عليه سيتم الاعتراف بالخط الحدودي البحري بين إسرائيل ولبنان والمعروف باسم ’خط العوامات’ كوضع راهن ولن تكون هناك مطالبات مستقبلية للتغيير، إلا إن تم التوصل الى اتفاق مستقبلي آخر بين الطرفين. وستحصل إسرائيل على تعويضات مالية على المدخولات من خزان صيدا بموجب المفاوضات التي ستجري مع شركة الحفريات الفرنسية توتال.

هذا وقدم البيت الأبيض تهانيه صباح اليوم على التوصل الى اتفاق بين إسرائيل ولبنان. وتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن ليلة أمس مع رئيس الحكومة يائير لابيد لتهنئته على التوصل الى اتفاق، وتطرق بايدن في مقابلة خاصة مع ’سي إن إن’ الى التطورات الأخيرة بخصوص الاتفاق. ويرافق الاتفاق ضمانات أمريكية توضح التزامات واشنطن بالحقوق الأمنية والاقتصادية الإسرائيلية.