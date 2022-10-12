الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط مسيّرة "تابعة لحماس" على الحدود بين شمال قطاع غزة وإسرائيل

وأضاف المتحدث: أن "المسيرة لم تجتاز سياج العائق حيث تم اسقاطها بالقرب من السياج وضبطها".

أكد الجيش الإسرائيلي، أنه تمكن من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحركة "حماس"، مساء أمس الثلاثاء، على الحدود بين شمال قطاع غزة وإسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه في "تويتر"، إن "قوات الجيش رصدت في وقت سابق اليوم مسيرة درون تابعة لحماس اجتازت الى منطقة العائق الأمني في شمال قطاع غزة".

https://twitter.com/i/web/status/1579898954665594880 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وأضاف المتحدث: أن "المسيرة لم تجتز سياج العائق حيث تم اسقاطها بالقرب من السياج وضبطها".

وعلى خلفية تحذيرات تجدد التوتر في المنطقة، وضعت قوات الأمن الإسرائيلية صفوفها في المنطقة في حالة تأهب، وكان الجيش الإسرائيلي أعلن عن وفاة الجندي الإسرائيلي الذي إصيب في عملية إطلاق النار قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية

واشار الجيش إلى ان الجندي هو الرقيب اول عيدو باروخ في 21 من العمر، من سكان غْديرا وسط إسرائيل، والذي كان تلقى العلاج في مستشفى بيلنسون وهو بحالة حرجة لكن حالته الصحية تدهورت وأعلن عن وفاته لاحقا.