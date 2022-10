الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط مسيّرة "تابعة لحماس" على الحدود بين شمال قطاع غزة وإسرائيل

أكد الجيش الإسرائيلي، أنه تمكن من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحركة "حماس"، مساء أمس الثلاثاء، على الحدود بين شمال قطاع غزة وإسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه في "تويتر"، إن "قوات الجيش رصدت في وقت سابق اليوم مسيرة درون تابعة لحماس اجتازت الى منطقة العائق الأمني في شمال قطاع غزة".