الجيش الإسرائيلي يفرض طوقا أمنيا على مدينة نابلس في الضفة الغربية

الجيش الإسرائيلي يواصل عمليات البحث عن منفذي العمليات التي وقعت مؤخرا في الضفة الغربية

في أعقاب التصعيد الأمني الأخير، فرض الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء طوقا عسكريا أمنيا على مدينة نابلس في الضفة الغربية. وأفادت هيئة البث الرسمية "كان" أنه تم إغلاق مداخل ومخارج المدينة الفلسطينية. حاليا يمكن الدخول عن طريق ثلاثة مداخل، لكن الخروج منها يرتبط بفحص أمني من جانب مقاتلي الجيش الإسرائيلي أو بموافقة الأجهزة الأمنية.

تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من العمليات في الضفة الغربية، ومعظمها مسؤول عنها مجموعة "عرين الأسود" المسلحة التي ظهرت في المدينة. أيضا العملية الدامية الأخيرة والتي قتل بها الرقيب عيدو باروخ قرب مستوطنة شابي شومرون القريبة من نابلس، نفذها مهاجمان يرتبطان مع "عرين الأسود".

وليس من الواضح كم من الوقت ستبقى المدينة الفلسطينية مغلقة تقريبا. ومن الممكن أن يتم إزالة الحظر خلال الأيام القادمة. وقال مسؤول أمني إن "الهدف من وضع الحواجز العسكرية هو تشويش حرية حركة المهاجمين. الهجمات الأخيرة التي نفذها مسلحو "عرين الأسود" هي التي أدت إلى تشويش الحياة اليومية لسكان نابلس والمنطقة".

ويشار الى أنه بموجب تقييم للأوضاع في الضفة الغربية، أقر جهاز الأمن الإسرائيلي الدراسة مجددا لقرار منع دخول المصلين اليهود الى قبر يوسف المخططة اليوم. تقييم للوضع إضافي سيجري اليوم، وبموجبه سيتم اتخاذ قرار نهائي بالموضوع.

في المقابل، تتواصل عمليات الملاحقة لإلقاء القبض على المسلحين الذين نفذوا العمليات في شابي شومرون أمس والتي أسفرت عن مقتل الرقيب باروخ، وعملية إطلاق النار في مخيم شعفاط السبت الماضي والتي أسفرت عن مقتل المجندة نوعاة لازار. قوات الأمن الإسرائيلية تواصل أنشطتها الاستخباراتية بحثا عن المنفذين.