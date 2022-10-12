القوات الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى وسط توقعات بوصول آلاف المصلين اليهود الى حائط المبكى

قد شهدت مراسم هذا الاحتفال ، في كثير من الأحيان، اشتباكات بين قوات الأمن والفلسطينيين

انتشرت الشرطة الإسرائيلية،صباح اليوم الأربعاء، في أنحاء البلدة القديمة بالقدس، ومن المتوقع أن يحضر آلاف المصلين اليهود عند حائط المبكى للمباركة الكهنوتية التقليدية في عيد العرش، وسط توترات متصاعدة في المدينة وفي أنحاء الضفة الغربية.

وقد شهدت مراسم هذا الاحتفال الذي يقام أيضًا خلال عيد الفصح، في كثير من الأحيان، اشتباكات بين قوات الأمن والفلسطينيين في الحرم القدسي.

وفي هذا السياق، تم نشر مئات من ضباط الشرطة وأفراد شرطة الحدود في البلدة القديمة في حالة تأهب قصوى، لتأمين طرق الوصول إلى الموقع ومن المتوقع وصول عدد كبير من الزوار.

ويأتي مراسم هذا الإحتفال هذا العام، بعد مقتل جنديان إسرائيليين في الأيام الأخيرة، حيث وقعت عمليتي إطلاق النار في القدس الشرقية وشمال الضفة الغربية.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أكد أنه تمكن من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحركة "حماس"، مساء أمس الثلاثاء، على الحدود بين شمال قطاع غزة وإسرائيل.

فيما أعلن الجيش عن وفاة الجندي الإسرائيلي الذي إصيب في عملية إطلاق النار قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية، وأكد ان الجندي هو الرقيب اول عيدو باروخ في 21 من العمر، من سكان غْديرا وسط إسرائيل.

وكانت نوعا لازار، الجندية التي تبلغ من العمر 22 عاما، توفيت الأحد الماضي، متأثرة بإصابتها حيث تعرضت هي وضابط آخر لزخات من الرصاص أطلقه مهاجمون فلسطينيون، على حاجز شعفاط شمالي القدس في حين لا يزال الضابط يخضع للعلاج بحالة خطيرة.

ولا تزال عملية البحث جارية للعثور على المنفذين الذين قاموا بإطلاق النار. وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، نقلا عن مسؤولين عسكريين لم تسمهم، إن إسرائيل تدرس شن عملية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية في محاولة لإنهاء الهجمات.

ونفذ الجيش الإسرائيلي وشرطة الحدود غارات استباقية ووقائية ليلة أمس الثلاثاء إلى الأربعاء، وقال الجيش إنه "تم القاء القبض على عشرة فلسطينيين مطلوبين ومصادرة عدد من الاسلحة النارية".