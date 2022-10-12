القوات الأمنية الإسرائيلية تحبط عملية تهريب مسدسات في منطقة غور الاردن

جاءت عملية إلقاء القبض عليهما في أعقاب رصد ابراج المراقبة لسيارة مشبوهة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم في بيان أن عناصر الجيش والشاباك وحرس الحدود وشرطة إسرائيل أحبطوا محاولة تهريب 10 مسدسات في منطقة غور الأردن.

ونجحت ابراج مراقبة الجيش الإسرائيلي والشرطة برصد مركبة يستقلها مشتبهان تسير بالقرب من الجدار في منطقة الأغوار.

وفي أعقاب تمييزهما باشرت قوات الجيش الإسرائيلي وحرس الجدود بمطاردة لهذا السيارة انتهت بإلقاء القبض على المشتبهين وهما بمركبتهما وبحوزتهما المسدسات.

واقتادت العناصر الأمنية المشتبهين الذين ضبطا مع الأسلحة القتالية الى تحقيقات الشرطة الإسرائيلية.