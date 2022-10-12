لابيد: سأدعو نتنياهو إلى جلسة إحاطة حول اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

نتنياهو: "في غضون ثلاثة أشهر، استسلم لابيد تمامًا لجميع مطالب حزب الله"

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأربعاء، أعضاء الحكومة أنه ينوي دعوة رئيس المعارضة عضو الكنيست بنيامين نتنياهو لإحاطة حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، يأتي هذا قبل 20 يومًا من انتخابات الكنيست الـ 25، بحيث يتنازع الاثنان حول كيفية طرح هذه القضية على جدول الانتخابات.

وبينما يدّعي رئيس الوزراء لابيد أن هذه اتفاقية جيدة لإسرائيل، فإن نتنياهو يقدّم موقفًا معاكسًا حول الموقف اذ يراه اتفاق استسلام.

بالأمس فقط هاجم نتنياهو بشدة لابيد في أعقاب الاتفاق الواضح. وقال نتنياهو في خطاب مسجّل على صفحته على فيسبوك "لأكثر من عقد، لم تستسلم الحكومات برئاستي لتهديدات نصر الله - ولم نرى اي حرب الا عندما جاء لابيد وترأس هذه الحكومة.

وقال نتنياهو أيضًا: "في غضون ثلاثة أشهر، استسلم لابيد تمامًا لجميع مطالب حزب الله. وفي اليوم الذي دخل فيه لابيد مكتب رئيس الوزراء، أرسل نصر الله طائرات بدون طيار إلى منصة غاز في أراضينا، وهو أمر لم يجرؤ على القيام به في ظل الحكومات التي ترأستها أنا".

وأضاف نتنياهو ان "هذا ليس اتفاق تاريخي، إنه استسلام تاريخي - بيع تصفية من جهة لابيد. من يستسلم لحزب الله مثل هكذا لا يمكن أن يكون رئيسًا للوزراء. وأن يصمد في مواجهة التهديدات العديدة التي تواجهها إسرائيل، فإن المعادلة الجديدة التي أنشأها لبيد، الذي بموجبها يتم مواجهة التهديدات بالاستسلام، هو خطر استراتيجي على أمن إسرائيل".

وردا على كلام زعيم المعارضة، قال حزب رئيس الوزراء لابيد أمس: "مرة أخرى يختار نتنياهو التوجه إلى وسائل الإعلام وتلاوة رسائل نصر الله. رئيس المعارضة الذي كان مؤيدا متحمسا للاتفاقية، أصبح معارضًا صريحًا فقط لأنه لم يتمكن من تحقيقها بنفسه. ونحن نوصي نتنياهو بأن ينحي المصلحة الشخصية جانبًا، ويستمع إلى رؤساء الجهاز الأمني الذين يؤيدون الاتفاق بالاجماع ويثنون على رئيس الوزراء لبيد الذي يأتي بنتائج رائعة للمواطنين ".