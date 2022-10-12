"الشاباك" يعتقل خلية مرتبطة بحركة حماس خططت لعمليات عدائية في إسرائيل

الشاباك"أفراد الخلية قد تقابلوا بلال بشارات، وهو ناشط في حماس أُطلق سراحه من السجن بموجب صفقة جلعاد شاليط"

أفاد جهاز الأمن الداخلي"الشاباك" في إسرائيل، عن اعتقال خلية مكونة من أربعة فلسطينيين مشتبه بهم في الضفة الغربية كانوا على اتصال بناشط من حركة حماس في غزة وكانوا يخططون لتنفيذ عمليات عدائية ضد أهداف إسرائيلية.

وكشف التحقيق الذي أجراه "الشاباك" أن أفراد الخلية قد تقابلوا بلال بشارات، وهو ناشط في حماس أُطلق سراحه من السجن بموجب صفقة جلعاد شاليط، ويعمل في غزة.

وبحسب ما ورد أمر أحدهم بشراء أسلحة وجمع معلومات في المنطقة لتنفيذ هجمات إطلاق نار نيابة عن حماس ضد أهداف مدنية وجنود إسرائيليين.

في السنوات الأخيرة، تم التعرف على "العديد من نشطاء التنظيمات الإرهابية من قطاع غزة، وهم يستغلون الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية للترويج لنشاطات عدائية، بينما يقوم نشطاء حماس من قطاع غزة بنقل الأموال والأسلحة.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء عن وفاة الجندي الإسرائيلي (الرقيب اول عيدو باروخ 21 عاما من سكان غْديرا وسط إسرائيل) الذي إصيب في عملية إطلاق النار قرب مدينة نابلس في الضفة الغربي، واعلن ان الجندي هو والذي كان تلقى العلاج في مستشفى بيلنسون وهو بحالة حرجة لكن حالته الصحية تدهورت وأعلن عن وفاته لاحقا.

في أعقاب التصعيد الأمني الأخير، فرض الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، طوقا عسكريا أمنيا على مدينة نابلس في الضفة الغربية. وأفادت هيئة البث الرسمية "كان" أنه تم إغلاق مداخل ومخارج المدينة الفلسطينية. حاليا يمكن الدخول عن طريق ثلاثة مداخل، لكن الخروج منها يرتبط بفحص أمني من جانب مقاتلي الجيش الإسرائيلي أو بموافقة الأجهزة الأمنية.