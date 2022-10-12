وزير الطاقة اللبناني: "سنستمر في استخدام النفط الإيراني"

وزير الطاقة اللبناني: النفط الإيراني سيكون هبة ولذلك لا تترتب عليه أي عقوبات

أشار وزير الطاقة اللبناني صالح فياض إلى الاتفاق بين إسرائيل وبلاده على الحدود البحرية بينهما. وبحسبه فإن الاتفاق لا يحل محل استلام الوقود والنفط من إيران، وقال فايد في تصريح لوسائل الإعلام في بيروت: ان "النفط الإيراني بمثابة هدية يتلقاها لبنان ولا يخضع للعقوبات".

وفي تصريح بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، قال فياض: "عبرنا عن رغبتنا في استمرار تلقي النفط من ايران، الأمر الذي يتيح لنا الفرصة لخفض تكاليف إنتاج الطاقة في البلا، ولدينا ضمانات من الخارجية اللبنانية بأننا نستطيع الاستمرار في تلقي المساعدات النفطية الإيرانية". وبشأن عملية انتاج الغاز في لبنان قال: "التزمت شركة توتال ببدء التنقيب في نهاية العملية السياسية المحيطة بالاتفاق. وفي تقديرنا، سيستغرق العمل بضعة أشهر".

وتوصلت اسرائيل ولبنان امس الثلاثاء إلى اتفاق تاريخي بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية وتلقت اسرائيل مسوّدة اتفاق تلبي جميع متطلباتها الأمنية والاقتصادية والقانونية، بناء على تعليمات رئيس الوزراء لابيد. وعقب لابيد على التطور المرتقب: "هذا إنجاز تاريخي سيعزز أمن إسرائيل، ويدخل المليارات في الاقتصاد الإسرائيلي ويضمن الاستقرار على الحدود الشمالية".

وصادقت الحكومة اليوم (الأربعاء) بأغلبية كبيرة على مبادئ الاتفاق مع لبنان وعلى اقتراح رئيس الوزراء يائير لبيد بتقديم الاتفاق إلى الكنيست.