الحكومة الإسرائيلية تصادق مبدئيا بأغلبية على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

صادقت الحكومة بأغلبية كبيرة مبدئيا على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان وعلى مقترح لابيد بعرضه على الكنيست

صادقت الحكومة الإسرائيلية، الأربعاء، مبدئيا بأغلبية كبيرة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وعلى اقتراح رئيس الوزراء يائير لبيد إحالة الاتفاق إلى الكنيست، كما سيتم عرضه في لجنة الشؤون الخارجية والأمن التابعة للكنيست.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان: "صادقت الحكومة بأغلبية كبيرة على مبادئ الاتفاق مع لبنان وعلى مقترح رئيس الوزراء يائير لابيد بعرضه في الكنيست".وأضاف: "أعرب أعضاء الحكومة عن تأييدهم لأهمية اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وضرورة التوصل إليه خلال تلك الفترة".

وأوضح أن "جهات الاختصاص استعرضت خلال جلسة الحكومة مبادئ الاتفاق وأثره على تعزيز الأمن القومي والاستقرار الإقليمي".وتابع" سيتم عرض الاتفاق والملاحظات التفسيرية التي تتعلق به هذا المساء في الكنيست وسيتم إطلاع جميع النواب عليه. كما سيتم عرضه في لجنة الشؤون الخارجية والأمن التابعة للكنيست".

وأضاف: "بعد مرور 14 يوما, سيتم تقديم الاتفاق إلى الحكومة للمصادقة عليه، وفقا لإجراءات عمل الحكومة وبمرافقة المستشارة القانونيِة للحكومة التي تشرف على المصادقة على هذه الإجراءات برمتها".

وكان اعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية (الكابينيت، قد صوت بالاجماع على نص اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وامتناع وزيرة الداخلية الإسرائيلية عن التصويت، وبحسب البيان ديوان رئيس الحكومة صوت أعضاء المجلس على ملخص رئيس الوزراء وفقا للنص التالي :"هناك أهمية وضرورة ملحة بالتوصل إلى الاتفاق البحري مع لبنان في هذه الفترة. أعرب أعضاء الكابينت عن دعمهم لدفع إجراءات المصادقة على الاتفاق قدما من قبل الحكومة".