مقتل فلسطيني (18 عامًا) بعد أن قام برمي حجارة في مخيم العروب قرب بيت لحم

مقتل الشاب أسامة محمود عدوي (18 عامًا) برصاص الجيش الاسرائيلي في مخيم العروب قرب بيت لحم

أطلقت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي النار على شاب فلسطيني وأصابته، عندما كان يرشق الحجارة على شارع 60 بالقرب من مخيم العروب للاجئين، جنوب بيت لحم، مما أدى إلى مقتله، الشاب هو أسامة محمود عدوي 18 عامًا من سكان المخيم متأثرا بجراحه.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن "الشاب أسامة (18 عاما)، قتل خلال مواجهات اندلعت مع قوات الجيش الاسرائيلي على مدخل مخيم العروب". وفي السياق ذاته، أصيب شاب، برصاصة إسرائيلية بالقدم، خلال مواجهات مخيم العروب.

يشار إلى إلى أن مناطق متفرقة بالضفة الغربية، شهدت مواجهات عنيفة وإضرابات شاملة، مساندة ونصرة لأهالي مخيم شعفاط. وتواصل القوات الإسرائيلية إغلاق مداخل مخيم شعفاط ومخارجه، لليوم الخامس على التوالي، بالإضافة إلى مداخل بلدات حزما وعناتا وغيرها من بلدات القدس، التي تعيش تحت حصار مشدّد.

وتأتي هذه الإجراءات بعد تنفيذ فلسطيني، السبت الماضي، لعملية إطلاق نار على حاجز شعفاط، أسفرت عن مقتل مجنّدة إسرائيلية وإصابة آخرين، أحدهم في وضع حرج.