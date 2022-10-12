تحليل/ اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيلي لبنان: الانجازات ومشاكل والمصالح

لدى إسرائيل قائمة طويلة من الأسباب التي تجعلها تتجه نحو اتفاقية - أمنية، وسياسية، واستراتيجية، وطاقة واقتصادية

من البديهي في المفاوضات أن أي شخص لم يكن جزءًا منها ويسمع فقط عن النتيجة النهائية هو مقتنع بأنه كان بإمكانه القيام بعمل أفضل، السؤال الكبير هو هل كان هذا صحيحًا من الناحية العملية؟

تختتم إحدى عشرة سنة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان مع موافقة الحكومة الإسرائيلية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، طوال هذا الوقت، كانت هناك اتصالات منخفضة المستوى، وجاء الاختراق قبل عامين. السبب: بالطبع مصلحة جميع الأطراف المعنية - الإسرائيليون واللبنانيون والولايات المتحدة.

زادت الاتصالات، ولكن ليس بشكل كبير. حدث التغيير الكبير قبل بضعة أشهر. كالمعتاد في إسرائيل، المشكلة هي أن هناك انتخابات تلوح في الأفق، وبالتالي فإن مصداقية النتيجة معرضة للخطر.

لدى إسرائيل قائمة طويلة من الأسباب التي تجعلها تتجه نحو اتفاقية - أمنية، وسياسية، واستراتيجية، وطاقة، واقتصادية.

في الواقع، يضع الاتفاق سلسلة من المزايا لإسرائيل على الطاولة، لكن هناك أيضًا عددًا قليلاً من المشاكل وعلامات الاستفهام.

من وجهة نظر أمنية، تحتاج إسرائيل إلى الحفاظ على خط العوامات الذي وضعته البحرية منذ حوالي 22 عامًا كخط حدودي بحري. سياسياً، توقع إسرائيل اتفاقية مع لبنان، الدولة المعادية، تحتوي الصفقة على خطاب ضمانات أمريكية. في الواقع، يعترف لبنان بحكم الأمر الواقع بإسرائيل، وتعترف الولايات المتحدة بنفس الحدود. على الرغم من أن إسرائيل على بعد أجيال من اتفاق سلام مع لبنان، فإن الجار الخطير في الشمال يعترف فعليًا بالحدود الإسرائيلية في وثيقة رسمية مودعة لدى الأمم المتحدة ويتنازل عن أي مطالبات مستقبلية بهذا الشأن.

استراتيجيا لبنان ينهار من كل الاتجاهات: السياسية والاقتصادية والطاقة. تسمح الاتفاقية لبيروت بتطوير حقل الغاز جنوب منطقتها البحرية، مما سيساعد لبنان اقتصاديًا (مصلحة إسرائيلية مميزة). قد يقلل هذا من اعتماد لبنان في الاقتصاد والطاقة على إيران.

علاوة على ذلك، سيتم إنشاء وضع حيث يتواجه حقلا غاز بحريان - معادلة حيث إذا أضر حزب الله بالحقل الإسرائيلي، يمكن لإسرائيل أن تلحق الضرر بالحقل اللبناني. في مثل هذا الوضع، فإن لبنان معني برؤية الحفارة الإسرائيلية لا تتعرض للهجوم. من ناحية أخرى، سيقول منتقدو الاتفاقية إن إسرائيل لن تلحق الضرر بمنصة غاز تديرها شركة دولية، حتى لو شن حزب الله الموالي لإيران هجومًا - لذا فليس من المؤكد أن هذه النقطة تمثل انتصارًا كبيرًا لإسرائيل.

في مجال الطاقة، فإن حقل الغاز الذي سيبقى في يد لبنان ("زيدون" للإسرائيليين و "قانا" للبنانيين) موجود في الغالب في المياه الإقليمية اللبنانية وجزئيًا فقط في إسرائيل. فلماذا تستفيد إسرائيل من الاتفاقية؟ لان اسرائيل لا تستطيع تطوير خزان غاز يكون معظمه في الاراضي اللبنانية دون الوقوع في مشاكل من الناحية الامنية. الاتفاقية التي بموجبها ستفتح شركة فرنسية الخزان، ستوفر نسبة معينة من الأرباح لإسرائيل. في الواقع، رد الحكومة على منتقديها هو أن الطائر في اليد يساوي اثنين في الأدغال، أو بعبارة أخرى - نعم، هناك غاز بمليارات الدولارات - ولا تستطيع إسرائيل إنتاجه. يقول المسؤولون إن الصفقة ستحقق لإسرائيل مئات الملايين من الدولارات، لكن هذا أفضل من لا شيء. هل تستحق ذلك؟ فقط الوقت كفيل بإثبات.

على الرغم من أن زعيم المعارضة الإسرائيلية رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، يقول إن رئيس الوزراء يائير لابيد خضع لإملاءات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وبقدر ما يقتنع المسؤولون الإسرائيليون، فإن الاتفاقية تخلق وضعًا أكثر ملاءمة من وجهة نظر استراتيجية، وحتى أنه يزيل خطر الحرب التي تكلفتها (مالياً ومعنويا) أعلى بعدة مرات.

ثم هناك مسألة التوقيت - وهي إشكالية - قبل أقل من شهر من انتخابات الكنيست عندما تقوم الحكومة بالعد التنازلي لأيامها. لكن كما هو الحال دائمًا، في مسائل من هذا النوع، فإن الواقع معقد، ليس فقط في إسرائيل ومن أجلها. في غضون أسابيع قليلة، سينهي رئيس لبنان، الشخص الوحيد المخول بالتوقيع على الاتفاقيات الدولية نيابة عن بيروت، فترة ولايته. بالنظر إلى الواقع اللبناني المعقد، لا بديل في الأفق. يتحدث المسؤولون الإسرائيليون عن وضع "الآن أو أبدًا". ربما هم على حق، أو ربما ضغط حكومة لابيد للتوصل إلى إنجاز، مهما كان مثيرا للجدل، قبل الانتخابات.

كما ذكرنا سابقًا، من المعتاد تقديم الاتفاقيات السياسية للموافقة البرلمانية في إسرائيل. من الناحية القانونية، يمكن للحكومة تخطي ذلك والاكتفاء بتقديم العقد إلى الكنيست دون تصويت. ولكن من وجهة نظر ديمقراطية، فإن مثل هذه الخطوة تندرج تحت تعريف "كوشير لكن رائحته كريهة". وسيصبح الأمر أكثر تعقيدًا - سيتم تقديم الاتفاقية إلى الهيئة التشريعية (الكنيست)، للحصول على الموافقة النهائية في غضون 14 يومًا فقط، ستكون على بعد خمسة ايام من موعد الانتخابات الإسرائيلية