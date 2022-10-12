رئيس الوزراء الإسرائيلي: "اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان مهم لأمن إسرائيل"

لابيد"حققنا إنجازا تاريخيا بالتوصل إلى الاتفاق مع لبنان والذي يساهم في توفير الأمن لسكان شمال إسرائيل"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في مؤتمر صحافي في القدس، اليوم الأربعاء، "حققنا إنجازا تاريخيا بالتوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع لبنان"وتابع"رفضنا مطالب لبنان الأخيرة ونشكر بايدن وماكرون على المساعدة"

وأكد لابيد على أن "هذا الاتفاق يبعد إمكان اندلاع مواجهات مسلحة مع حزب الله، اسرائيل لا تخشى حزب الله، ولكن إذا كان تجنب الحرب ممكنا، فمن مسؤولية الحكومة القيام بذلك".

وتابع "الاتفاق حول ترسيم الحدود يساهم في توفير الأمن لسكان شمال إسرائيل"واشار إلى أن "الأموال المحصلة عليها من إستخراج الغاز لن تصل إلى حزب الله"

ومن جهته قال وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس،إن "تصريحات بنيامين نتنياهو تمس بمصالح دولة إسرائيل وعليه التصرف بمسؤولية"مؤكدا على أن"لاتفاق هو هام وصحيح ويخدم المصالح العميقة لدولة إسرائيل"وقال بأن نتنياهو يريد أن"يحقيق أهدافا سياسية وأغراضا انتخابية".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت، اليوم الأربعاء، مبدئيا بأغلبية كبيرة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وعلى اقتراح رئيس الوزراء يائير لبيد إحالة الاتفاق إلى الكنيست، كما سيتم عرضه في لجنة الشؤون الخارجية والأمن التابعة للكنيست.