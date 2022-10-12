13 قتيلًا في يومين من الاشتباكات بين فصائل مقاتلة في شمال سوريا

أوقعت الاشتباكات 13 قتيلاً، بينهم ثلاثة مدنيين، وفق حصيلة أوردها المرصد مساء الأربعاء.

قتل 13 شخصاً على الأقل، غالبيتهم مقاتلون، في اشتباكات مستمرة منذ يومين في شمال سوريا، بدأت بين فصائل موالية لتركيا قبل أن تتدخل فيها هيئة تحرير الشام، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومراسلو فرانس برس الأربعاء.

وبدأت الاشتباكات بين فصيل الجبهة الشامية وفصيل الحمزة المواليين لأنقرة في مدينة الباب في شمال محافظة حلب. ثم توسّعت مع انضمام فصائل أخرى إلى المعارك بينها هيئة تحرير الشام لتشمل مناطق عدة وصولاً إلى منطقة عفرين في أقصى شمال البلاد.

وأوقعت الاشتباكات 13 قتيلاً، بينهم ثلاثة مدنيين، وفق حصيلة أوردها المرصد مساء الأربعاء. ودخلت هيئة تحرير الشام على خط الاقتتال عبر دعم فصائل على حساب أخرى عند نقاط تربط مناطق سيطرتها في محافظة إدلب (شمال غرب) بمنطقة عفرين. وتمكنت وفق المرصد من السيطرة الأربعاء على بلدة جنديرس وعدد من القرى في محيطها.

وتسيطر فصائل سورية موالية لأنقرة على منطقة تمتد من جرابلس الحدودية في ريف حلب الشمالي الشرقي وصولاً إلى عفرين، وتضم مدناً أساسية بينها الباب وأعزاز ومارع. وتنتشر في تلك المنطقة قوات تركية، إلا أنها وفق المرصد ومراسلي فرانس برس لم تتدخل في المواجهات ويلازم عناصرها نقاطهم العسكرية.