ليلة متوترة في القدس الشرقية: اشتباكات بين قوات الامن وفلسطينيين، شرطيان اصيبا بجروح طفيفة

شملت الاشتباكات إطلاق النار وإلقاء الزجاجات الحارقة ورشق القوات بالحجارة

اضطرابات وتوترات أمنية مساء اليوم (الأربعاء) في القدس الشرقية واشتباكات بين سكان المنطقة وقوات الأمن الإسرائيليّة. وأصيب شرطيان بجروح طفيفة خلال الاشتباكات التي شملت إطلاق النار وإلقاء الزجاجات الحارقة ورشق القوات بالحجارة.

وفي وقت سابق اليوم، ألقت الشرطة القبض على خمسة من المشتبه بهم الذين شاركوا في أعمال شغب في مواقع مختلفة بالقدس الشرقية. ومن الأحياء التي سجلت فيها الاشتباكات: وادي الجوز، رأس العامود، العزرية ، سلوان، صور باهر، بيت حنينا، شعفاط ، قلنديا والطور.

وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النار على شاب فلسطيني وأصابته، عندما كان يرشق الحجارة على شارع 60 بالقرب من مخيم العروب للاجئين، جنوب بيت لحم، مما أدى إلى مقتله.

وتأتي الاشتباكات على خلفية مطاردة مكثفة من قبل القوات الأمنية لمنفي عملية إطلاق النار على حاجز شعفاط ومستوطنة شبي شومرون. ويتركز البحث في مخيم شعفاط للاجئين لأنه حسب التقديرات يختبئ في المخيم عدي كمال الذي نفذ الهجوم على الحاجز حيث قتلت مجندة في الجيش الإسرائيلي نوعا لازار وأصيب حارس بجروح خطيرة.