الجيش الإسرائيلي يقرر فتح حاجز شعفاط أمام سكان المخيم ولابيد يستعد لجلسة تقييم

تواصل قوات الأمن مطاردة المتورطين بتنفيذ عمليتي هجوم تسببت بمقتل الجندية لازار على حاجز شعفاط وجندي آخر

قررت السلطات الأمنية الإسرائيلية، السماح بحرية الحركة أمام سكان مخيم شعفاط، من خلال فتح الحاجز، صباح اليوم الخميس بالرغم من أحداث الليلة الماضية حيث وقعت اشتباكات بين قوات الأمن وفلسطينيين في أكثر من موقع في الضفة الغربية، على ما كشف موقع واللا.

من جانبها، أوضحت الشرطة أن عمليات التفتيش الصارمة لا تزال جارية وأن القوات الموجودة في الموقع ستزداد، ولكن على عكس الأيام القليلة الماضية، فإن حركة المرور على الحواجز تسير بسلاسة. وفي الوقت نفسه، تواصل قوات الأمن مطاردة المتورطين بتنفيذ عمليتي إطلاق الرصاص الأخيرتين واللتين أسفرتا عن مقتل الجندية نوعا لازار وعيدو باروخ.

على الصعيد نفسه، سيجري رئيس الوزراء يائير لابيد تقييما للوضع الأمني في وقت لاحق اليوم عقب الأحداث في القدس الشرقية، بمشاركة وزير الأمن الداخلي عومر بارليف، ومفوض الشرطة يعكوف شبتاي، ورئيس الشاباك رونين بار، وقائد لواء القدس، دورون تورجمان، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء، الجنرال آفي جيل ومسؤولين آخرين.

وفي وقت سابق، شدد وزير الأمن بيني غانتس في ملخص مناقشة تقييم الوضع على ضرورة "زيادة جهود الهجوم والدفاع وكذلك جهود الإعلام وسط السكان الفلسطينيين إضافة إلى زيادة نشاط منع التحريض على الإرهاب عبر شبكات التوصل الاجتماعي في ظل التصعيد الأخير". وأضاف غانتس أنه من المهم أن يكون هناك إعداد مناسب ومتزايد للقوات بشكل عام عند نقاط المواجهة، فضلا عن قرار قائد حرس الحدود وضع عشر فرق من جنود الاحتياط بحالة تأهب، في إجراء تم اليوم المصادقة عليه.