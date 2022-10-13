الفصائل الفلسطينية تتفق على وثيقة لإتمام المصالحة بحضور الرئيس الجزائري

انطلقت في الجزائر الأربعاء بمشاركة 14 فصيلا فلسطينيا الجولة الثانية من الحوار الفلسطيني الذي استمر ليومين

أعلن أمين عام حركة "المبادرة الفلسطينية" مصطفى البرغوثي، الأربعاء، أن الفصائل الفلسطينية اتفقت على وثيقة الوفاق الوطني الجزائرية، وفق النشر في TRT عربي.

وتتلخص بنود مسودة الاتفاق التسعة، في "اعتماد لغة جيدة للحوار، وتكريس مبدأ الشراكة السياسية، وتعزيز دور منظمة التحرير، وانتخاب المجلس الوطني وفق صيغة متفق عليها، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في جميع المناطق الفلسطينية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالشرعية الدولية".

وشملت البنود كذلك "توحيد المؤسسات الوطنية، وتفعيل آلية عمل للأمناء العامين للفصائل لتسهيل عمل الحكومة، وأخيراً تشكيل فريق جزائري فلسطيني بمشاركة عربية للرقابة على تنفيذ الاتفاق".

وحضر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، جانباً من جلسات الحوار الفلسطيني الذي احتضنته البلاد على مدار يومين.

وفي وقت لاحق قال بيان للرئاسة الجزائرية، إن تبون "أدى اليوم، زيارة مجاملة للمشاركين في أشغال مؤتمر لمّ الشمل من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية تشجيعاً لهم (الفصائل الفلسطينية) على ما يبذلونه من جهود، في سبيل بلوغ هذا الهدف الذي ينشده الجميع".

وأضاف البيان، أن أشغال هذا المؤتمر ستتوج غداً بالتوقيع على إعلان الجزائر الذي سيكون بمثابة أرضية صلبة لتحقيق الوحدة، بين كل الفصائل الفلسطينية".

انطلقت في الجزائر الأربعاء، بمشاركة 14 فصيلا فلسطينيا الجولة الثانية من الحوار الفلسطيني الشامل الذي استمر ليومين، لبحث الورقة الجزائرية للمصالحة.