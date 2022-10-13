رئيس السلطة الفلسطينية يتحدث مع الرئيس الروسي بشأن"الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين"

أطلع عباس بوتين "على آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، "الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة"

أطلع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الرئيس الروسي فلادمير بوتين على آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، "الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني والأراضي الإسلامية والمسيحية والمقدسات"

جاء ذلك خلال لقاءات منفصلة على هامش أعمال القمة السادسة لـ"مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا" (سيكا) في أستانة عاصمة كازاخستان، بحضور ، والرئيس الكازاخي قاسم جومرت توكاييف، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأطلعهم "على ما يجري من استهداف للأسرى في سجون الإسرائيلية، والاعتداءات والحصار على المدن والبلدات والمخيمات، خاصة في مخيم شعفاط بالقدس، وجنين ونابلس بالضفة الغربية"بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وبحسب البيان، ناقش الرجلان العديد من القضايا الإقليمية والدولي، في ما أشاد عباس "بمواقف روسيا في كافة المحافل الدولية الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

ومن جهته جدد بوتين دعم موسكو لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفقا لقرارات الأمم المتحدة، بحسب ترجمة لتصريحاته من قبل الإذاعة الروسية RT.

وكان محمود عباس قد وصل، أمس الأربعاء، إلى كازاخستان في زيارة رسمية للمشاركة في قمة "سيكا" إلى جانب زعماء آخرين بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.