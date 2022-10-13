نتنياهو بهاجم رئيس الوزراء لابيد :"عندما يتم الرد على نصرالله بالضعف، تكون القدس مليئة بالاشتباكات".

في ظل اتفاق الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان والانتهاكات والاشتباكات العنيفة التي حدثت في القدس الشرقية، أصدر رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو بيانًا لوسائل الإعلام اليوم (الخميس) هاجم فيه رئيس الوزراء يائير لابيد بحدة، وبحسب قوله "عندما تستسلم لنصرالله في لبنان تحصل أعمال شغب في القدس".

وقال نتنياهو " كل الدعم للقوى الأمنية العاملة في الميدان وأود أيضًا أن ادعم مواطني إسرائيل لتحملهم وقدرتهم على الصمود. ففي الأيام الأخيرة، شهدنا فقدان كامل للسيطرة، في كل من القدس وشمال الضفة. اليهود الذين يقومون بالحج في حائط المبكى في يوم عيد العرش يتعرضون لهجوم من قبل حشد مثيري الشغب. مواطنونا يخشون السير في شوارع القدس عاصمتنا".

واضاف نتنياهو ان "هذه امور لا نستطيع تحملها. هناك سبب بسيط لكل هذا، عندما تستسلم للإرهاب، فإنك تتلقى الإرهاب. وعندما يتم الرد على الإرهاب بالضعف والتراخي فهو يزداد فقط. وعندما تستسلم لنصرالله في لبنان تحصل على اشتباكات في القدس ".

تأتي كلمات رئيس المعارضة بعد ليلة عنيفة في القدس الشرقية. وابتداء من وقت متأخر من المساء، خالف العرب الأمر وشاركوا في اشتباكات عنيفة في العديد من المراكز في شرق وشمال المدينة. من بين أمور أخرى، إلقاء الزجاجات الحارقة والحجارة، وتفجير وإشعال النار في صناديق القمامة، وإغلاق الطرق، ومحاولة الإضرار بقوات الأمن. وفي نفس الوقت يتواصل نشاط الشرطة في منطقة شعفاط.