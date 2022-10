صحافي جزائري يقول إنه ضحية تهديدات بسبب مشاركته في قناة i24NEWS و"يثير ضجة في الجزائر"

قال الصحافي الجزائري(منفي في فرنسا منذ 2019) إنه توصل بتهديدات وتشهير بسبب مداخلته كضيف من باريس في برنامج يحمل اسم "Mag'hreb" (المغرب) في قناة i24NEWS بالفرنسية، وأثار ذلك موجة عضب لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، واتهموه بـ"العمالة وبيع الوطن وبأنه جزائري قد كسر كل الحواجز وارتمى في أحضان الإعلام الإسرائيلي علنا"

