صحافي جزائري يقول إنه ضحية تهديدات بسبب مشاركته في قناة i24NEWS و"يثير ضجة في الجزائر"

اتهم عبدو سمار بـ"العمالة وبيع الوطن وبأنه جزائري قد كسر كل الحواجز وارتمى في أحضان الإعلام الإسرائيلي علنا"

قال الصحافي الجزائري(منفي في فرنسا منذ 2019) إنه توصل بتهديدات وتشهير بسبب مداخلته كضيف من باريس في برنامج يحمل اسم "Mag'hreb" (المغرب) في قناة i24NEWS بالفرنسية، وأثار ذلك موجة عضب لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، واتهموه بـ"العمالة وبيع الوطن وبأنه جزائري قد كسر كل الحواجز وارتمى في أحضان الإعلام الإسرائيلي علنا"

https://twitter.com/i/web/status/1567960079017672705 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ونشر عبدو سمار صحفي من أصل جزائري و مؤسس الإعلام المستقل AlgériePart مقطع فيديو على موقع يوتيوب ، أمس الأربعاء يشرح موقفه، وقال في ديباجة ملاحظاته: "أثار ظهوري على i24NEWS الكثير من ردود الأفعال والإهانات نحوي. قيلت أشياء مروعة عني". ذهب بعض منتقديه إلى حد الادعاء بأنه "كان سيطلب اللجوء السياسي في إسرائيل أو أنه سيعمل مع الموساد"

كما يشارك الصحافي المغربي الذي يشتغل في قناة i24NEWS سعيد العفاسي، في برنامج"المغرب" في زاوية اسمها"سعيد بالدارجة" حيث يتحدث بالدارجة المغربية.

ودافع عبده سمار عن نفسه ضد أي تحيز سياسي أو أي نشاط ، وأكد أنه صحفي وأن وظيفته أعطته الحق والواجب في التعبير عن نفسه في جميع وسائل الإعلام، مؤكدا "إنني أنتهز كل الفرص المتاحة لي للحديث عن الوضع في الجزائر ، سواء على قنوات حزب الله أو إيران أو السودان أو السعودية أو الولايات المتحدة أو إسرائيل. ج" من واجبي عدم المغادرة. هذه المساحة الإعلامية لأولئك الذين يتلاعبون بالمعلومات لخدمة النظام الجزائري أو تشويه سمعة البلاد. ليس لدي سوى هدف واحد: تقديم معلومات موثوقة وموضوعية"

"إذا اتصلت بي وسيلة إعلام ، مهما كانت ، وضمنت لي أن ملاحظاتي لن تخضع للرقابة أو التحريف - وبالتالي تضمن أخلاقيات الصحافة - فلا داعي لرفضها" ، يتابع ، موضحًا أنه كان من بين قلة من الأصوات الجزائرية المستقلة حقًا القادرة على التعليق على الأحداث الجارية في البلاد وإلقاء الضوء الموضوعي على ما يحدث هناك.

وأكد الصحفي عبدو سمار أنه "مدافع قوي عن القضية الفلسطينية ويدعم إقامة دولة فلسطينية"، وذكر أنه "عندما تمت دعوته للتحدث في برنامج الصحافي سيريل عمار "المغرب" ، أكد له أنه كان يبحث عن نقطة. وجهة نظر وموضوعية تتعلق بالجزائر وأن كلماته لن تتغير أبدًا. وتابع"قدمت معه أربعة عروض ولم أتعرض للرقابة أبدًا ، ولم أجبر على التحدث بالسوء عن الجزائر أو إبداء وجهة نظر لم تكن لي. معلومات "، أضاف الصحفي.

واختتم مقطع الفيديو الخاص به بتحدي الحكومة الجزائرية للسماح له بالعودة إلى بلاده ووجد وسائل إعلامه الخاصة هناك. "بهذه الطريقة ، لن أحتاج إلى التحدث إلى القنوات الأجنبية. اتركوا الحرية للصحافة، وسيكون الصحفيون الأجانب هم الذين سيأتون للتعبير عن أنفسهم في وسائل الإعلام لدينا. المشكلة هي أننا اليوم لسنا أحرارًا في نمارس مهنتنا .. الصحفيون يحاكمون ويسجنون "، يأسف.