رئيس وزراء إسرائيل يعقد جلسة لتقييم للوضع وسط توترات في القدس الشرقية

لابيد يوافق على تعزيز القوات في الميدان بمساعدة ميزانيات إضافية وأمر بتقديم خطتين لتعزيز الشرطة

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الخميس، تقييما للوضع الأمني ​​في أعقاب الأحداث في القدس الشرقية والاستعدادات المستمرة ضد المتظاهرين. إلى جانب الموافقة على تجنيد أربع فرق احتياطي من قوات حرس الحدود، وافق لابيد على تعزيز القوات في الميدان بمساعدة ميزانيات إضافية وأمر بتقديم خطتين لتعزيز الشرطة.

وقال لابيد ان "القوات الأمنية منتشرة في جميع أنحاء البلاد وتسمح بإقامة جميع فعاليات الأعياد في القدس وبشكل عام". وأضاف "نحن مصممون على السماح لروتين أحداث العيد إلى جانب يد قوية لا هوادة فيها تجاه الإرهاب والاضطرابات العنيفة. ولن تتوقف قوات الأمن حتى تقبض على الإرهابيين ومرسليهم".

وحضر الجلسة وزير الأمن الداخلي عمرو بارليف، ورئيس مجلس الأمن القومي إيال حولتا، ومفوض الشرطة يعقوب شبتاي، ورئيس الشاباك رونان بار، والسكرتير العسكري للابيد، وقائد منطقة القدس. وتلقى لبيد من المشاركين مراجعة أمنية واستخباراتية لأنشطة القوات في القدس وباقي أنحاء البلاد، وتم إطلاعه على الجهود المبذولة لتهدئة المنطقة.